ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»

Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк). Ранее в марте партнер РТС-банка Еврофинанс Моснарбанк попал под американские санкции из-за Венесуэлы

Фото: rtsbank.ru

Согласно приказу Центробанка, опубликованному на сайте регулятора, лицензия у РТС-банка отозвана с 14 марта. Такое решение связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

В сообщении ЦБ говорится, что РТС-банк в основном занимался кредитованием компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Из-за трудностей в реализации у него на балансе сформировались проблемные активы. Как отмечает Центробанк, более 60% кредитного портфеля РТС-банка сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью.

Кроме того, по данным ЦБ, РТС-банк осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции в целях сокрытия реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала. В деятельности кредитной организации также прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Регулятор отмечает, что в течение года четыре раза применял меры в отношении РТС-банка, в частности вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. ЦБ намерен направить в правоохранительные органы информацию об операциях банка с признаками совершения уголовно наказуемых деяний.

В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 28 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов на 1 марта РТС-банк занимал 332-е место в банковской системе России.