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Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
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ЦБ отозвал лицензию у партнера попавшего под санкции США «Еврофинанса»
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк). Ранее в марте партнер РТС-банка Еврофинанс Моснарбанк попал под американские санкции из-за Венесуэлы
Фото: rtsbank.ru

Согласно приказу Центробанка, опубликованному на сайте регулятора, лицензия у РТС-банка отозвана с 14 марта. Такое решение связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

В сообщении ЦБ говорится, что РТС-банк в основном занимался кредитованием компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Из-за трудностей в реализации у него на балансе сформировались проблемные активы. Как отмечает Центробанк, более 60% кредитного портфеля РТС-банка сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью.

Кроме того, по данным ЦБ, РТС-банк осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции в целях сокрытия реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала. В деятельности кредитной организации также прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Регулятор отмечает, что в течение года четыре раза применял меры в отношении РТС-банка, в частности вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. ЦБ намерен направить в правоохранительные органы информацию об операциях банка с признаками совершения уголовно наказуемых деяний.

В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 28 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов на 1 марта РТС-банк занимал 332-е место в банковской системе России.

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США впервые ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

12 марта РТС-банк сообщил, что приостанавливает обслуживание карт Visa. В качестве причины он указал решение управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Накануне OFAC внесло в санкционный список российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк (на сайте РТС-банка указано, что он является партнером «Еврофинанса» по эмиссии и эквайрингу карт платежной системы Visa). США заподозрили его в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и запуска венесуэльской криптовалюты Petro. После этого Visa и Mastercard приостановили ​членство Еврофинанс Моснарбанка в своих платежных системах, из-за чего его карты были заблокированы в России и за границей.

По данным СПАРК, владельцами РТС-банка являются Андрей Махлай (26%) и Ирина Махлай (74%). Ранее совладельцем был также Сергей Махлай: до 2009 года ему принадлежало 74%.

Дело семьи Махлаев

Сергей Махлай — председатель совета директоров «Тольяттиазота», одного из крупнейших производителей аммиака в мире. На данный момент ему также принадлежат 100% Тольяттихимбанка, который владеет 10% предприятия. При этом почти 71% акций «Тольяттиазота» находится в доверительном управлении у банка.

Многолетним руководителем «Тольяттиазота» был отец Сергея и Андрея Махлаев Владимир. В компании много лет длится конфликт между акционерами: в 2012 году Сергей и Вл​адимир Махлаи стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению «Уралхима» Дмитрий Мазепина (в 2008-м приобрел у «Реновы» почти 10% «Тольяттиазота»). Сергей и Владимир Махлаи арестованы заочно и находятся в международном розыске.

Следствие утверждает, что предприятия Махлаев несколько лет экспортировали аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution. Их владельцем был Андреас Циви — сын Феликса Циви, давнего партнера Владимира Махлая, а в совет директоров Nitrochem несколько лет входил Андрей Махлай. По данным следователей, поставки «Тольяттиазота» осуществлялись по заниженной цене. Ущерб, нанесенный компании, оценивается в сумму не менее $550 млн.

Обвиняемыми по «делу «Тольяттиазота» помимо Махлаев и Андреаса Циви проходят также экс-гендиректор завода Евгений Королев и директор Nitrochem Беат Рупрехт-Ведемайер. В середине февраля завершился допрос свидетелей обвинения. В частности, первый замгендиректора «Тольяттиазота» Виктор Казачков подтвердил, что цена на продукцию, экспортируемую через Nitrochem, не зависела от рыночной конъюнктуры. Еще один свидетель подтвердил, что Сергей и Андрей Махлаи выступают бенефициарами офшорных компаний, на которых числится мажоритарный пакет акций «Тольяттиазота».

Авторы: Наталия Анисимова, Маргарита Девяткина
Теги: Центробанк, отзыв лицензии
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