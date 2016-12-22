Банк Сергея Махлая остановил работу из-за следственных мероприятий

Тольяттихимбанк, принадлежащий Сергею Махлаю — основному владельцу одного из крупнейших производителей аммиака в мире «Тольяттиазота», 11 сентября остановил работу из-за следственных мероприятий

Фото: thbank.ru

Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий основному владельцу «Тольяттиазота» Сергею Махлаю, 11 сентября приостановил работу из-за «мероприятий следственных органов». «Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», — говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Как сообщили РБК в приемной банка, утром 12 сентября следственные действия в банке продолжились. «Наш глава, зампред правления банка Андрей Дроботов, сейчас с ними [правоохранителями] общается на первом этаже», — уточнили в банке.

Как сообщили РБК в пресс-службе ФСБ, в банке работают сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. РБК направил запрос в СК.

Тольяттихимбанк, по данным портала Banki.ru, занимает 154-е место по активам среди российских банков. По данным на сайте ЦБ, он на 100% контролируется Сергеем Махлаем — сыном многолетнего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая. По данным базы СПАРК, 73,82% предприятия сейчас принадлежит ОАО «Волгоцеммаш», которое, в свою очередь, на 90,8% принадлежит Тольяттихимбанку.