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Банк Сергея Махлая остановил работу из-за следственных мероприятий
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Банк Сергея Махлая остановил работу из-за следственных мероприятий
Финансы, 11:23
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Банк Сергея Махлая остановил работу из-за следственных мероприятий
Тольяттихимбанк, принадлежащий Сергею Махлаю — основному владельцу одного из крупнейших производителей аммиака в мире «Тольяттиазота», 11 сентября остановил работу из-за следственных мероприятий
Фото: thbank.ru

Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий основному владельцу «Тольяттиазота» Сергею Махлаю, 11 сентября приостановил работу из-за «мероприятий следственных органов». «Надеемся, что к вечеру все закончится и 12 сентября мы продолжим работать в обычном режиме», — говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Как сообщили РБК в приемной банка, утром 12 сентября следственные действия в банке продолжились. «Наш глава, зампред правления банка Андрей Дроботов, сейчас с ними [правоохранителями] общается на первом этаже», — уточнили в банке.

Как сообщили РБК в пресс-службе ФСБ, в банке работают сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. РБК направил запрос в СК.

Тольяттихимбанк, по данным портала Banki.ru, занимает 154-е место по активам среди российских банков. По данным на сайте ЦБ, он на 100% контролируется Сергеем Махлаем — сыном многолетнего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая. По данным базы СПАРК, 73,82% предприятия сейчас принадлежит ОАО «Волгоцеммаш», которое, в свою очередь, на 90,8% принадлежит Тольяттихимбанку.

Авторы: Георгий Перемитин, Мария Кокорева.
Теги: «Тольяттиазот» , Сергей Махлай
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