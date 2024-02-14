В ЦБ заявили, что люди из-за мошенников все чаще берут миллионные кредиты
Каждый четвертый рубль, который был похищен из банков кибермошенниками, является заемным, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 14 февраля, передает корреспондент РБК.
«Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам», — рассказала она. Под фродом понимаются мошеннические операции в сфере информационных технологий.
Глава Центробанка подсчитала, что переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, а гражданам возмещается менее 10% похищенных средств. «Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало — 8,7%», — отметила Набиуллина. По ее мнению, «угроза кибербезопасности будет только нарастать», поэтому необходимо менять подходы к информационной безопасности.
Ранее, 13 февраля, Центробанк подсчитал, что в 2023 году банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. Однако число успешных операций злоумышленников выросло на 33%, до 1,17 млн случаев. В качестве одной из причин регулятор назвал «более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников».
Общая украденная сумма достигла 15,8 млрд руб, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. По подсчетам Центробанка, примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам, который остается самым популярным платежным инструментом у кибермошенников. Именно с них было похищено больше всего средств.
В прошлом году регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тыс. телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях. Также в 2023 году почти вдвое увеличилась доля денег, которые кредитные организации вернули клиентам, до 8,7% от всего объема украденных средств, или 1,38 млрд руб.
В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с июля 2024 года банки будут на два дня приостанавливать подозрительные переводы, чтобы клиент смог отказаться от транзакции. Если банк не приостановит перевод денег на счет мошенников, информация о котором есть в базе регулятора, то он будет обязан вернуть клиенту средства.
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