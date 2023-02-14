Мосбиржа предупредила о риске «запредельной» инсайдерской торговли

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Экс-координатора Навального и депутата в Новосибирске объявили в розыск Политика, 16:10
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 16:07
На случай логистического коллапса: как понять, что поставщик не подведет Pro, 16:05
Минтруд предложил новый способ использования маткапитала на жилье Недвижимость, 15:58
Пентагон заявил о восьми участниках коалиции по поставкам Leopard Киеву Политика, 15:56
МИД Польши уволил всех дипломатов-выпускников МГИМО Политика, 15:54
Киев призвал избегать «негативных сигналов» по вступлению Украины в ЕС Политика, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суды стали чаще выпускать под залог фигурантов экономических дел Политика, 15:49
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:41
Владельцы Chanel примут участие в приватизации банка Ротшильдов Инвестиции, 15:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:38
Семь «безобидных» привычек, которые мешают высыпаться Pro, 15:38
Молдавия закрыла воздушное пространство Политика, 15:36
Финансы ,  
0 

Мосбиржа предупредила о риске «запредельной» инсайдерской торговли

Глава департамента Мосбиржи: закрытие данных ведет к «запредельной» инсайдерской торговле
Наличие отчетности у ограниченной категории лиц и ее сокрытие от всего рынка могут привести к инсайдерской торговле. А полное публичное раскрытие несет риски санкций. Компромиссом могут стать отчеты с изъятиями, считают ЦБ и биржа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ограничение раскрытия информации эмитентами может привести к повышению рисков инсайдерской торговли на рынке, отметил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков на конференции РБК «МСФО в России», передает корреспондент РБК.

Он указал, что сейчас на рынке существует некая асимметрия в раскрытии информации: эмитенты не раскрывают ее (или раскрывают в ограниченном объеме) для массового рынка, но при этом отчетность компаний в полном объеме есть у Национального клирингового центра (НКЦ, структура Мосбиржи), Банка России, аудиторских и рейтинговых организаций.

Наличие информации у одних категорий и ее отсутствие у других могут привести к инсайдерской торговле, в связи с чем необходимо возвращаться к раскрытию, но с ограничениями, учитывающими текущую непростую ситуацию, считает Гусаков.

«Потому что, если это (нераскрытие информации. — РБК) позволить надолго, то мы уже можем прийти к такому моменту, когда рынок, где возможность инсайдерской торговли будет запредельной, будет достаточно неэффективен и не интересен и эмитентам», — сказал глава департамента Мосбиржи.

По данным Гусакова, в 2022 году правом не раскрывать информацию воспользовались чуть меньше половины эмитентов акций и 30% эмитентов облигаций. К началу февраля 2023 года закрыли информацию больше половины эмитентов акций и треть эмитентов облигаций, отметил он. «Но это если считать по головам», — уточнил представитель площадки. Если же смотреть объемы, то по капитализации акций объем нераскрытия составляет 82% (на конец 2022 года), а по номиналу облигаций в обращении — 85%, следует из данных, предоставленных Гусаковым.

Как можно вернуться к раскрытию информации

Закрытие информации не должно быть вечным, полагает представитель Мосбиржи. Но санкционные риски еще не исчерпаны, напоминает он. «Поэтому я не могу себе представить ситуацию, что 1 июля, что называется, вернемся к обязательному раскрытию всей публичной информации», — считает Гусаков.

Читайте на РБК Pro
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет

Наиболее реальный сценарий, по мнению эксперта, — раскрытие информации в ограниченном виде. Но при этом нужно уйти от «произвольного принятия решений» об ограничении раскрытия данных, указал Гусаков. «Все-таки мы людей вводим в соблазн, что называется, где-то и с запасом закрыть, поскольку право такое есть», — констатировал он.

На необоснованное закрытие информации рядом эмитентов обратили внимание и в ЦБ. «Многие организации боятся продемонстрировать негативные тенденции, негативные показатели, при этом не всегда этот негатив вызван санкционными ограничениями, всей ситуацией, которая сложилась в прошлом году, иногда это могут быть и ошибки управленческие и где-то желание скрыть ненадежную практику», — отметила заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Наталья Морина, также принявшая участия в конференции РБК. Регулятор «настроен на возвращение к раскрытию», но с изъятиями.

«В решение вопроса о том, каковы должны быть эти изъятия, мы вели обсуждение с банками, ориентировались на постановления правительства и пришли к выводу, что пока еще эта информация об акционерах, о географии, об отраслевом разрезе портфеля и рисков, которые несут эти организации, туда же — информация о заблокированных активах, она тоже относится к информации ограниченного раскрытия», — перечислила Морина.

В ЦБ уже обсуждали возможность публикации отчетности в усеченном формате. Глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов допускал в сентябре 2022 года, что можно публиковать баланс, отчет о прибылях, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств.

На безосновательность сокрытия информации некоторыми эмитентами ранее обращал внимание и глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. «Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение от публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается», — указывал он. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина после заявления Швецова допускала расширение списка закрытой информации.

Российские банки и другие компании-эмитенты могут полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, следует из постановления правительства. Изначально этот срок действовал до 31 декабря 2022 года, но затем был продлен. При этом ЦБ в марте на фоне ввода санкций со стороны западных стран разрешил банкам засекретить часть данных в отчетности начиная с февраля 2022 года.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
Мосбиржа отчет МСФО
Материалы по теме
Набиуллина допустила расширение закрытой в отчетности информации
Финансы
Швецов призвал бизнес внятно аргументировать нераскрытие отчетности
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter