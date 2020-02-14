СМИ обнаружили новую утечку данных клиентов Сбербанка

На анонимных форумах начали вновь торговать персональными данными клиентов Сбербанка. По данным «Известий», речь идет как минимум о 20 тыс. записей

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В даркнете появились две базы данных, в которых содержится информация о 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка соответственно, сообщают «Известия». Предварительная проверка показала, что по меньшей мере одна из них подлинная.

Одна база данных была опубликована 12 февраля. Как указывает издание, продавец в описании заявил, что него есть 20 тыс. записей о клиентах Сбербанка, проживающих в Уральском и Приволжском федеральных округах, стоимостью 35 руб. каждая. В распоряжении «Известий» оказался тестовый фрагмент этой базы из десяти записей. Каждая содержит название банковского подразделения, полные ФИО, номер счета, паспортные данные, дату рождения и телефоны.

Еще одна база на теневом форуме содержала данные о 100 тыс. клиентов. Проверить ее подлинность не удалось, так как владелец отказался предоставить тестовый фрагмент, пишут «Известия». РБК обратился за комментарием в Сбербанк.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов пояснил, что информация, которая содержится в базах, не позволяет напрямую списывать средства со счетов или оплачивать покупки. Однако эти данные вполне пригодятся использующим социальную инженерию и телефонным мошенникам. К примеру, они могут предложить сверить паспортные данные и в процессе выяснить CVC-код и одноразовый пароль.

Заместитель генерального директора компании по кибербезопасности Zecurion Александр Ковалев заявил, что обычно такие базы данных выставляются на продажу самими сотрудниками кредитных организаций.