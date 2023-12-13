Гуцериев досрочно погасил долг перед «Трастом» по соглашению на ₽130 млрд

Михаил Гуцериев практически полностью закрыл долги перед банком «Траст», сообщил РБК его глава Александр Соколов. Бизнесмен может стать первым, кто исполнит обязательства, возникшие из-за санации банков «московского кольца»

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Президент и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев досрочно рассчитался с банком «Траст» по двум мировым соглашениям на общую сумму 130 млрд руб., рассказал в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов.

«Часть платежей господина Гуцериева пришла раньше срока. У банка непрофильных активов с ним три мировых соглашения. Первое и третье в совокупности на 130 млрд руб. исполнены полностью и досрочно», — сообщил топ-менеджер.

Он уточнил, что расчеты по первому, основному, соглашению состоялись в октябре этого года, а третье, дополнительное к первому, было исполнено в 2021 году (тогда это не раскрывалось). Окончательные расчеты по первому соглашению между Гуцериевым и «Трастом» должны были состояться до третьего квартала 2024 года.

Представитель Михаила Гуцериева подтвердил досрочные расчеты бизнесмена с «Трастом».

«Действительно, все расчеты с банком «Траст» по двум упомянутым соглашениям были завершены в октябре 2023 года», — сказал он.

Требования «Траста» к Гуцериеву возникли в результате санации группы Бинбанка в 2017 году. Доля бизнесмена в кредитной организации составляла 24,5%. Для финансового оздоровления Бинбанка ЦБ влил в его капитал 57 млрд руб. в марте 2018 года, а «Трасту» были переданы непрофильные активы кредитной организации. Закон «О банкротстве» позволяет ЦБ призвать к ответственности бывших акционеров санированных банков (ст. 189.23 закона), отказ от исковых требований к Гуцериеву лежал в основе мировых соглашений.

Как писал РБК, первое соглашение Гуцериева с «Трастом» предполагало, что группа «Сафмар» выкупит у кредитной организации ряд активов на сумму около 94 млрд руб., откажется от встречных исковых требований на 31 млрд руб., а также реструктурирует некоторые активы, принадлежащие банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок в контуре мирового соглашения оценивалась в 135 млрд руб. После этого Гуцериев также заключил еще одно мировое соглашение с «Трастом» и банком «Открытие». Выплаты по нему должны были составить 14 млрд руб.

По словам Соколова, по второму соглашению Гуцериеву осталось погасить 2,2 млрд руб.

«Не сомневаюсь, что оно будет также исполнено в срок: первый платеж должен быть в декабре этого года, второй — в декабре 2024-го», — добавил предправления «Траста».

Представитель Гуцериева сообщил РБК, что между сторонами налажен конструктивный диалог, участники «выполняют все взятые на себя обязательства». «Мы планируем придерживаться графика погашения наших обязательств — предполагается погашение 1 млрд руб. до конца 2023 года, еще 1,2 млрд руб. — до конца следующего», — уточнил он.

Гуцериев может стать первым экс-банкиром, кто исполнит обязательства, возникшие из-за санации банков «московского кольца». У «Траста» также есть требования к Микаилу Шишханову, который был основным владельцем Бинбанка. Долг Шишханова перед Банком непрофильных активов оценивается более чем в 780 млрд руб., и «Траст» не рассчитывает на его полный возврат, сказал Соколов.

«В настоящий момент мы не видим у господина Шишханова достаточного количества активов для покрытия всей задолженности. При этом размер долга практически исключает варианты урегулирования, а значит, у нас остается только одна стратегия — банкротная», — пояснил топ-менеджер.

Кроме того, «Траст» пытается взыскать через суд средства с бывшего собственника «Открытия» Вадима Беляева, бывших акционеров Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Организация подавала иски к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, но в итоге «Траст» продал требования к структурам экс-банкира.