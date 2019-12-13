Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Кредитные организации хотят не переводить средства, а возвращать их отправителю в случае, если у них есть сомнения в законности операции. Сейчас средства могут уйти мошенникам, если клиент вовремя не ответит на звонок банка

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Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. Во-первых, они хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод, а во-вторых — возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их. Инициатива обсуждалась на последней встрече сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР, уточнил Войлуков.

Сейчас банк-отправитель денежных средств может заблокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось и легитимность перевода не доказана, банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю. Эти изменения в антифрод-законодательство (167-ФЗ) вступили в силу в сентябре 2018 года. В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков.

Представитель ЦБ сказал РБК, что «корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта». Он не прокомментировал предложение изменить механизм проведения сомнительных операций.