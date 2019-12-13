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Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Кредитные организации хотят не переводить средства, а возвращать их отправителю в случае, если у них есть сомнения в законности операции. Сейчас средства могут уйти мошенникам, если клиент вовремя не ответит на звонок банка
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков. Во-первых, они хотят увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод, а во-вторых — возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы все равно переводить их. Инициатива обсуждалась на последней встрече сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР, уточнил Войлуков.

Сейчас банк-отправитель денежных средств может заблокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За два дня банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось и легитимность перевода не доказана, банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю. Эти изменения в антифрод-законодательство (167-ФЗ) вступили в силу в сентябре 2018 года. В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков.

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Представитель ЦБ сказал РБК, что «корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта». Он не прокомментировал предложение изменить механизм проведения сомнительных операций.

Подробнее о том, как банки хотят бороться с мошенничеством, читайте в материале РБК Pro

Позиция банков

В обсуждении изменений в закон активно участвуют Альфа-банк и «Открытие», сказали РБК их представители. По мнению директора по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексея Голенищева, нынешнюю схему нужно либо полностью отменить, либо изменить формулировку так, чтобы возобновление платежа было опциональным. «Открытие» поддерживает эти предложения, отметил вице-президент, начальник управления правовой экспертизы банка Сергей Селезнев, однако они не должны усложнять процедуру для добросовестных клиентов.

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Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. «Данные предложения не решают проблему мошенничества, а являются только одним из элементов комплексного решения данного вопроса», — подчеркнул он. Инициативу можно объяснить высокой долей недозвона банков до клиентов при признаках сомнительных операций, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Сейчас банки не могут не провести платеж, если не связались с клиентом, даже при наличии всех признаков мошенничества, отмечает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский.

Не все банки однозначно поддерживают такую идею. ВТБ и Райффайзенбанк, по словам их представителей, не участвуют в обсуждении этих предложений и не видят необходимости в изменении 167-ФЗ. «Два дня — это достаточный срок для связи с клиентом. Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», — объяснил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: мошенничество, АБР
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