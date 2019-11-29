Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

В 2019 году хакеры начали использовать новые вирусы для Android, которые могут сами заходить в мобильное приложение жертвы и выводить деньги. С ними столкнулись клиенты минимум двух российских банков, но пока случаи единичны

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив). Механизм работы вируса в своем ежегодном докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 (есть у РБК) описала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

РБК опросил крупнейшие банки, и два из них сообщили, что имели дело с таким вирусом, хотя масштабы его применения пока крайне малы.

Как работает вирус

Раньше вирусы для Android умели только демонстрировать на зараженном устройстве поддельные окна для ввода данных карты и перехватывать СМС-сообщения с кодом подтверждения транзакции, говорится в докладе. Новый вид зловредных программ появился в 2019 году: теперь они могут автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское мобильное приложение, установленное на смартфоне, на счет злоумышленника.

«Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам (вид вируса, который крадет данные учетных записей электронных банковских систем, систем электронных платежей, пластиковых карт пользователей этих услуг и отправляет злоумышленнику. — РБК). Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов», — сказал РБК представитель Group-IB.