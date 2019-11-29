Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 28 ноя, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 28 ноя, 13:34
Турецкий эксперт назвал политику России «ураганом» для Европы и США Политика, 07:47 Власти Приморья проведут опрос жителей о выходном дне 31 декабря Общество, 07:36 С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине Технологии и медиа, 07:01 Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные Финансы, 07:00 Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Финансы, 07:00 В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума» Общество, 06:51 Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио Экономика, 06:35 В России предложили включить итальянский язык в список предметов ЕГЭ Общество, 06:10 Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД Общество, 06:07 У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец Бизнес, 06:00 В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение Политика, 06:00 В России предложили увеличить время продажи отечественного вина Общество, 05:14 Верный пес из Китая пытался откопать могилу хозяина после его смерти Общество, 05:12 Экс-министр юстиции Украины назвала нищету в стране результатом майдана Политика, 04:53
Финансы ,  
0 
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
В 2019 году хакеры начали использовать новые вирусы для Android, которые могут сами заходить в мобильное приложение жертвы и выводить деньги. С ними столкнулись клиенты минимум двух российских банков, но пока случаи единичны
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив). Механизм работы вируса в своем ежегодном докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 (есть у РБК) описала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

РБК опросил крупнейшие банки, и два из них сообщили, что имели дело с таким вирусом, хотя масштабы его применения пока крайне малы.

Как работает вирус

Раньше вирусы для Android умели только демонстрировать на зараженном устройстве поддельные окна для ввода данных карты и перехватывать СМС-сообщения с кодом подтверждения транзакции, говорится в докладе. Новый вид зловредных программ появился в 2019 году: теперь они могут автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское мобильное приложение, установленное на смартфоне, на счет злоумышленника.

«Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам (вид вируса, который крадет данные учетных записей электронных банковских систем, систем электронных платежей, пластиковых карт пользователей этих услуг и отправляет злоумышленнику. — РБК). Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов», — сказал РБК представитель Group-IB.

Впервые эксперты Group-IB зафиксировали новый вид атаки весной 2019 года, когда до функции автозалива был модифицирован новый мобильный Android-троян Gustuff, созданный в декабре 2018 года русскоязычным хакером. Однако этот тип вируса угрожал только 100 иностранным банкам, в том числе в США, Польше, Австралии, Германии и Индии.

Как может заразиться смартфон

Мошенники маскируют вирусы под приложения (игры, браузеры) или файлы (книги и т.п.), затем распространяют их в виде ссылки на сайтах для взрослых, сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. Чтобы заразить смартфон, троян надо скачать и установить. После этого он начинает выполнять свои функции без ведома пользователя.

Кто столкнулся с трояном

В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.

«В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода (мошенничество с использованием информационных технологий. — РБК) незначительны», — отметил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

В Почта Банке также фиксируют единичные случаи подобных атак, но банку удалось их предотвратить.

В ВТБ, Росбанке и Райффайзенбанке подобных атак не фиксировали (в ВТБ подчеркнули, что банк не видит, находится ли подобный вирус на устройстве клиента, поэтому опираются на их жалобы, которых не поступало). Остальные крупные кредитные организации на запрос РБК не ответили.

Почта Банк и МКБ, клиенты которых были атакованы новым вирусом, могут отслеживать заражение смартфонов и при необходимости предупреждать клиентов, рассказали РБК в банках. «Для выявления несанкционированных операций, которые проводятся с помощью зловредного ПО, установленного на смартфоне, помимо транзакционной аналитики мы также используем специальные средства, которые позволяют нам выявлять факты установки троянов на устройства клиентов. Сопоставление нехарактерной для клиента активности с уровнем риска заражения его устройства позволяет эффективно противодействовать такого рода фроду», — объяснил вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Появление нового вида троянов в текущем году подтверждают и в антивирусной компании «Лаборатория Касперского». Однако случаи, когда он управлял банковским приложением, заставляя его провести платеж, единичны, утверждает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Всего за год (с июля 2018 по июнь 2019 года) с помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 млн руб., говорится в отчете Group-IB. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель упал на 43%. Сократилось и число группировок, которые используют эти вирусы в России, — с восьми до пяти. Перестали действовать трояны с наибольшим числом мошеннических транзакций. В среднем в день происходит около 40 успешных атак, а сумма одного хищения составляет 11 тыс. руб., посчитали в Group-IB.

Активность троянов в России снизилась после задержания владельцев крупнейших Android-бот-сетей, в результате чего хакеры переключились на международный рынок, сообщил представитель Group-IB: «Однако некоторые злоумышленники патчат (модифицируют. — РБК) приложения и продают трояны для последующих атак на пользователей в России. Это редкая практика».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: вирусы, хакерские атаки
Материалы по теме
Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах перед «черной пятницей»
Технологии и медиа
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter