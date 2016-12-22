Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,81 65,93 EUR Нал. 75,96 75,01 USD Бирж. 66,33 -0,05 EUR Бирж. 75,43 -0,10 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3495,04 +10,21 IMOEX 2375,46 +0,22% RTSI 1128,21 +0,22% Brent 60,23 -0,69% DJIA 24527,27 +0,64% Nasdaq 7098,31 +0,95%
Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка
Лента новостей
Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 12:21, РБК и Thomson Reuters Новый год и каникулы как в кино: как повторить культовые образы 12:20, Pink МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Литвы 12:02, Политика Basis вернет $133 млн инвесторам: стартап закроется из-за ценных бумаг 11:50, Крипто Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017 11:43, Общество Биатлонист сборной России прокомментировал допинговые обвинения 11:41, Спорт Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка 11:37, Финансы С этим придется считаться: 3 тренда в пищевой промышленности на 2019 год 11:36, PRO Под инвестора: как создают благоприятные условия для бизнеса в Ленобласти 11:30, Партнерский материал Кокорин рассказал о своих планах на новогоднюю ночь 11:24, Общество Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата 11:21, Политика От «Барселоны» до «Ювентуса»: все участники плей-офф Лиги чемпионов 11:17, Спорт  Суд в Москве арестовал имущество Дрыманова 11:16, Общество Зачем одежде менять хозяев 11:16, Партнерский материал При крушении пассажирского поезда в Анкаре погибли девять человек 11:15, Общество После нападения на полицейских в Назрани возбудили уголовное дело 11:12, Политика Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 11:06, РБК, Jardin и Greenfield Huawei заморозила заказы у японского поставщика Yaskawa 11:02, Бизнес Минобороны показало видео полетов Ту-160 над Карибским морем 10:59, Технологии и медиа Bitcoin подешевел на 47% за месяц: курс опустился до $3,4 тыс. 10:55, Крипто VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы 10:50, Бизнес CNN узнал о сути показаний Бутиной в рамках сделки со следствием 10:47, Политика В Турции учредили космическое агентство 10:44, Общество $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 10:43, Партнерский материал В Москве и на Кавказе задержали собиравших деньги пособников ИГ 10:39, Общество Появилось видео с места крушения скоростного поезда в Анкаре 10:38, Общество Самолет с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки 10:32, Общество «Автосалоны умирают, они скучные»: какое мотор-шоу появится в России 10:32, Авто
Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка
Финансы, 11:37
0
Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка
Переход на возврат клиентам части потраченных по картам средств «живыми деньгами» был бы неправильным для банка такого размера в связи с высокой убыточностью, считает глава Сбербанка. Программу «Спасибо» он пообещал сохранить
Герман Греф (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Сбербанк не планирует вводить систему кешбэка, потому что банку такого масштаба она принесет большие убытки.​ Об этом в ходе встречи с сотрудниками кредитной организации рассказал ее глава Герман Греф, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, почему банк не меняет бонусы по своей программе лояльности «Спасибо» на реальные деньги, Греф отметил, что в настоящее время организация не наладила маркетинговые механизмы, которые позволили бы проводить такие операции без больших убытков для самого банка. Программа «Спасибо», заверил он, будет развиваться и совершенствоваться.

Сбербанк добавит к «Спасибо» «Большое спасибо» и «Огромное спасибо»
Финансы

«Если делать то, что декларируют, то весь продукт становится убыточным. Программа «Спасибо» для нас генерит сегодня большой убыток. Она убыточна. Мы платим по программе «Спасибо» в этом году больше 25 млрд руб. Это большие средства. Мы будем ее совершенствовать, но пока кешбэк в деньгах со всеми возможными механизмами по сокращению издержек мы не считаем правильным путем для банка нашего имиджа и нашего размера», — пояснил глава кредитной организации.

Говоря о различных предложениях банков, Герман Греф сказал, что в настоящее время на рынке достаточно много «не совсем честных продуктов». Декларируемые банками льготы сильно отличаются от реальных, подчеркнул он. По этому поводу Сбербанк даже проводил переговоры с ЦБ.

«Превратились в эпидемию продукты, которые не являются честными для клиента. Декларируются высокие ставки по вкладам со сложной математикой. Приведенные ставки в разы меньше, чем наши продукты, допустим с декларируемой честной ставкой», — заявил он.

Такая же история, по словам Грефа, происходит и с кешбэком.

«В моем понимании это называется просто «мошенничество». И для нас был большой выбор, применять ли какие-то маркетинговые механики или все-таки оставаться честным и надежным банком. Мы решили, что лучше будем бороться с этими маркетинговыми механиками, но сами не пойдем этим путем, иногда даже проигрывая в маркетинговых активностях», — заключил Греф.

Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов «Спасибо» на рубли
Финансы

Программу кешбэка предлагает своим клиентам множество российских банков. Среди них Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Unicredit, «Уралсиб», «Русский стандарт» и другие. По картам этих кредитных организаций можно вернуть от 1% до 12% от совершенных покупок. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» работает по другому принципу: ее пользователи получают (по различным видам платежей) бонусы в размере от 0,5% до 10% от суммы совершенных по карте покупок. Полученными бонусами можно расплачиваться у партнеров программы в зависимости от уровня привилегий. Самый высший уровень — «Больше, чем с​пасибо» — позволяет обменивать бонусы на рубли​.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: Герман Греф , Сбербанк , кешбэк
Главное
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата Политика
Материалы по теме
В Сбербанке спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ Финансы
Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter