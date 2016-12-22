Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка

Переход на возврат клиентам части потраченных по картам средств «живыми деньгами» был бы неправильным для банка такого размера в связи с высокой убыточностью, считает глава Сбербанка. Программу «Спасибо» он пообещал сохранить

Герман Греф (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Сбербанк не планирует вводить систему кешбэка, потому что банку такого масштаба она принесет большие убытки.​ Об этом в ходе встречи с сотрудниками кредитной организации рассказал ее глава Герман Греф, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, почему банк не меняет бонусы по своей программе лояльности «Спасибо» на реальные деньги, Греф отметил, что в настоящее время организация не наладила маркетинговые механизмы, которые позволили бы проводить такие операции без больших убытков для самого банка. Программа «Спасибо», заверил он, будет развиваться и совершенствоваться.

«Если делать то, что декларируют, то весь продукт становится убыточным. Программа «Спасибо» для нас генерит сегодня большой убыток. Она убыточна. Мы платим по программе «Спасибо» в этом году больше 25 млрд руб. Это большие средства. Мы будем ее совершенствовать, но пока кешбэк в деньгах со всеми возможными механизмами по сокращению издержек мы не считаем правильным путем для банка нашего имиджа и нашего размера», — пояснил глава кредитной организации.

Говоря о различных предложениях банков, Герман Греф сказал, что в настоящее время на рынке достаточно много «не совсем честных продуктов». Декларируемые банками льготы сильно отличаются от реальных, подчеркнул он. По этому поводу Сбербанк даже проводил переговоры с ЦБ.

«Превратились в эпидемию продукты, которые не являются честными для клиента. Декларируются высокие ставки по вкладам со сложной математикой. Приведенные ставки в разы меньше, чем наши продукты, допустим с декларируемой честной ставкой», — заявил он.

Такая же история, по словам Грефа, происходит и с кешбэком.

«В моем понимании это называется просто «мошенничество». И для нас был большой выбор, применять ли какие-то маркетинговые механики или все-таки оставаться честным и надежным банком. Мы решили, что лучше будем бороться с этими маркетинговыми механиками, но сами не пойдем этим путем, иногда даже проигрывая в маркетинговых активностях», — заключил Греф.

Программу кешбэка предлагает своим клиентам множество российских банков. Среди них Альфа-банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Unicredit, «Уралсиб», «Русский стандарт» и другие. По картам этих кредитных организаций можно вернуть от 1% до 12% от совершенных покупок. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» работает по другому принципу: ее пользователи получают (по различным видам платежей) бонусы в размере от 0,5% до 10% от суммы совершенных по карте покупок. Полученными бонусами можно расплачиваться у партнеров программы в зависимости от уровня привилегий. Самый высший уровень — «Больше, чем с​пасибо» — позволяет обменивать бонусы на рубли​.