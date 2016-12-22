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Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов «Спасибо» на рубли
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Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов «Спасибо» на рубли
Финансы, 10:43
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Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов «Спасибо» на рубли
С 17 октября клиенты Сбербанка, которые в течение трех месяцев после перезапуска программы «Спасибо» выполняли задания в приложении и достигли высшего уровня «Больше, чем спасибо», получили возможность обменивать бонусы на рубли
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк со среды, 17 октября, начинает обмен накопленных по программе «Спасибо» бонусов на рубли. Об этом говорится в сообщении банка, которое поступило в РБК. Запуск такой привилегии кредитная организация анонсировала в июле.

Как следует из описания программы лояльности, с октября 17-го числа каждого расчетного месяца происходит обновление уровней для участников. ​Возможность конвертировать бонусы в реальные деньги получили не все пользователи, а только те, кто на протяжении трех месяцев после перезапуска «Спасибо от Сбербанка» выполнял задания в приложении и достиг к октябрю высшего уровня привилегий — «Больше, чем спасибо».

Помимо обмена накопленных баллов на рубли наиболее активные пользователи программы лояльности, которые перешли на самый высокий уровень, получают дополнительные бонусы от Сбербанка и партнеров, а также повышенные бонусы в четырех категориях покупок.

В пресс-службе банка уточнили, что конвертировать бонусы в рубли можно на сайте программы или в мобильном приложении по курсу 1 бонус = 0,5 руб. В общей сложности участники смогут обменивать до 10 тыс. бонусов в месяц.

Помимо этого все пользователи программы лояльности получили возможность обменивать баллы на билеты в кино более чем в 300 кинотеатрах в 112 российских городах. Бонусами можно будет оплатить до 99% от стоимости билета, на рублевую часть оплаты банк начислит бонусы в размере 2,5% от суммы. 

«Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов», — заявил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Газета «Ведомости» уточняет, что в настоящее время в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 34 млн человек. Сколько из них достигли к октябрю высшего уровня, пока не известно.

В конце июня Сбербанк перезапустил свою программу лояльности и добавил в нее несколько уровней привилегий — «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо», и «Больше, чем спасибо». Изначально банк присвоил всем пользователям второй уровень. Для перехода на следующие ступени пользователь должен выполнять набор заданий, тестов, которые направлены на повышение финансовой грамотности. Уровни привилегий стали доступны для держателей всех карт Сбербанка, кроме тех, на которых установлена программа «Аэрофлот бонус» и МТС.

Программы лояльности развивают и другие кредитные организации. Большинство предлагают своим пользователям оформлять кобрендинговые карты. Например, Альфа-банк выпускает карту «Перекресток», которая позволяет накапливать бонусы и баллы от совершенных в сети гипермаркетов покупок. Тинькофф Банк предлагает несколько кредитных карт, которые разработаны совместно с разными компаниями и сервисами.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк , «спасибо» , бонусы , программа лояльности , рубли
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