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Сбербанк добавит к «Спасибо» «Большое спасибо» и «Огромное спасибо»
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Сбербанк добавит к «Спасибо» «Большое спасибо» и «Огромное спасибо»
Финансы, 21 июн, 13:14
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Сбербанк добавит к «Спасибо» «Большое спасибо» и «Огромное спасибо»
Банк перезапускает свою программу лояльности «Спасибо от Сбербанка» и добавляет в нее различные уровни привилегий. По мнению руководства проекта, это позволит клиентам больше накапливать баллы и повысит финансовую грамотность
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк с июля запускает обновления в своей программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», которую он реализует для своих клиентов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Как уточнили в банке, система начисления бонусов «Спасибо» становится сложнее: в нее включены элементы игрофикации. В частности, запускаются четыре уровня привилегий («Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо»), для каждого из которых создан набор заданий. Если клиент своевременно выполняет эти задачи на протяжении трех месяцев — он переходит на новый уровень и получает дополнительные привилегии. При достижении четвертого уровня у участника программы появляется возможность обменивать бонусы на рубли.

Уровни привилегий будут доступны для держателей всех карт Сбербанка, кроме тех, на которых установлена программа «Аэрофлот бонус» и МТС.

Накопленными бонусами можно покупать ж/д и авиабилеты, билеты в театр и на концерты, бронировать гостиницы во время путешествий, покупать товары и услуги со скидкой от партнеров программы.

По словам гендиректора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрея Писарева, такие обновления позволят, помимо прочего, повышать финансовую грамотность населения. Также в банке добавили, что цель перезапуска — мотивировать клиентов переходить больше от наличного расчета к безналичному.

У каких банков самые выгодные программы лояльности
Деньги

Программы лояльности есть и у других российских банков. Некоторые из них предлагают своим клиентам оформлять кобрендинговые карты. Например, у Альфа-банка есть карта «Перекресток», которая накапливает бонусы и баллы от покупок и позволяет покупать продукты в сети гипермаркетов со скидкой. У Тинькофф Банка это, например, кредитная карта OneTwoTrip, разработанная с одноименным сервисом для путешественников, которая позволяет экономить до 10% при оплате отелей, ж/д и авиабилетов, или другие карты, которые предоставляют на покупки в определенных магазинах дополнительные скидки.

Помимо кобрендинговых предложений довольно распространены карты с кешбэком, когда владельцам карт возвращают часть денег, потраченных ими на покупки. Так работает, например, дебетовая Tinkoff Black Platinum, которую исследовательская компания Frank Reaserch Group признала одной из лучших по выгоде. Кешбэк есть и у карт UniCredit, Raiffeisen bank, «Русского стандарта», Альфа-банка и других.

Россияне за год не использовали половину своих карт лояльности
Бизнес

В феврале прошлого года представитель компании CardsMobile, развивающей мобильное приложение «Кошелек» (позволяет хранить данные карт и использовать их через мобильный телефон) рассказывал РБК, что из более чем 10 млн карт лояльности 40% ни разу не использовались с декабря 2015 года. Эту статистику подтверждал и исполнительный директор принадлежащей Сбербанку Plazius, которая разрабатывает бонусные программы ресторанов.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: «Сбербанк» , «спасибо» , программа лояльности
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