Минфин и ЦБ отложили введение отрицательных ставок по валютным депозитам

Ранее ЦБ сообщал, что изучит предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов и Центробанк России приняли решение отложить принятие решения о возможности введения отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Обсуждался этот вопрос еще раз с Центральным банком. Пока решили немного подождать», — сказал замминистра.

РБК направил запрос в Центральный банк России.

В сентябре Центробанк сообщил, что изучает предложения крупных банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, речь шла преимущественно о вкладах в евро. По данным ЦБ, банки столкнулись с ростом привлеченных средств и вынуждены их размещать за границей.

Позднее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отрицательные ставки по депозитам в евро не являются большой проблемой для банков. По ее словам, банки привлекают депозиты в евро под 0%, а затем вкладывают в депозиты в еврозоне под минус 0,5%, в итоге прибыль российской банковской системы сокращается меньше чем на 1%.