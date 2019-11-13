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Финансы ,  
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Минфин и ЦБ отложили введение отрицательных ставок по валютным депозитам
Ранее ЦБ сообщал, что изучит предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам юридических лиц
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Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов и Центробанк России приняли решение отложить принятие решения о возможности введения отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Обсуждался этот вопрос еще раз с Центральным банком. Пока решили немного подождать», — сказал замминистра.

РБК направил запрос в Центральный банк России.

В сентябре Центробанк сообщил, что изучает предложения крупных банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, речь шла преимущественно о вкладах в евро. По данным ЦБ, банки столкнулись с ростом привлеченных средств и вынуждены их размещать за границей.

Позднее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отрицательные ставки по депозитам в евро не являются большой проблемой для банков. По ее словам, банки привлекают депозиты в евро под 0%, а затем вкладывают в депозиты в еврозоне под минус 0,5%, в итоге прибыль российской банковской системы сокращается меньше чем на 1%.

Большинство крупных российских банков прекратили принимать вклады в евро, такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк. ВТБ убрал из своей линейки вклады в европейской валюте с 8 октября. Вклады в евро по-прежнему есть в предложениях Газпромбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и «Юникредита».

Авторы: Кристина Астафурова, Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, депозиты, евро, Минфин России
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