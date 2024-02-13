ЦБ допустил ввод ценового лимита на покупки в рассрочку без переплат

Рассрочка в России может регулироваться в зависимости от того, платная она или бесплатная, сообщили в ЦБ. Во втором случае возможно введение лимита на сумму покупок. Обсуждается диапазон ₽60–80 тыс., сообщили в сервисе «Тинькофф»

Фото: David Gyung / Shutterstock

Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), сообщил РБК представитель регулятора. Эту и другие идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка.

В планах ЦБ — к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям, рассказали в ЦБ.

Почему зашел разговор о регулировании рассрочки BNPL-сервисы позволяют потребителям оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям: при оформлении заказа клиент, например, переводит 25% стоимости товара, а остальная сумма потом списывается с его карты равными частями с какой-то периодичностью. BNPL не предполагает оформление кредитного договора с клиентом. В России сервисы с такой моделью рассрочки появились в 2021 году. Первым такой продукт запустил Тинькофф Банк («Долями»). Сейчас BNPL-сервисы есть у «Яндекса» («Сплит»), Сбербанка («Плати частями»), Альфа-банка («Подели»), Совкомбанка («Халва частями»). В ноябре 2021 года Банк России указал, что оформление рассрочки без договора кредита или займа «ухудшает положение потребителей, лишая их ряда значимых прав и гарантий». Через год ЦБ предложил ввести регулирование сегмента BNPL, а в конце 2023 года такое же поручение дал президент. Поскольку BNPL-сервисы не оформляют с клиентом кредитный договор, данные о такой рассрочке не попадают в кредитную историю заемщика, а значит, не учитываются другими кредиторами при оценке долговой нагрузки человека. Кроме того, для BNPL-сервисов не существует стандартов информирования клиента об условиях рассрочки.

Две модели рассрочки по версии ЦБ

Банк России намерен ввести разное регулирование для двух моделей рассрочки — платной и бесплатной.

«Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании, иначе возникает арбитраж. Предоставлять такую рассрочку должны профессиональные кредиторы», — сказал РБК представитель ЦБ. Речь идет о ситуациях, когда с клиента берется комиссия за подключение услуги рассрочки. Таким образом, если требования к платной рассрочке будут такие же, как к потребкредитам, то при ее оформлении сервисы обязаны будут передавать данные в бюро кредитных историй (БКИ). Идея о том, что платежи физлица по имеющимся рассрочкам должны отражаться в его кредитной истории, уже обсуждалась. Рынок выступал против этого подхода.

«Вторая модель — бесплатная рассрочка. Здесь мы обсуждаем возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов», — сообщили в Банке России.

Для сервисов бесплатной рассрочки ЦБ допускает дополнительное регулирование в виде лимита на сумму покупок.

«Одной из наших целей является ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки», — сказал представитель Банка России. Он не уточнил, о какой пороговой сумме рассрочки может идти речь, но допустил, что при ее превышении BNPL-сервису придется передавать информацию о клиенте в БКИ.

«Может быть введено требование учитывать в кредитных историях обязательства, возникающие при использовании сервисов рассрочки, превышающих определенный лимит», — сказал представитель ЦБ.

Кто платит за бесплатную рассрочку

Некоторые крупные BNPL-сервисы декларируют, что работают по модели бесплатной рассрочки: потребитель не платит за саму услугу, ее подключение оплачивает продавец товара. При этом BNPL-сервис не знает, закладывает ли продавец свои расходы в стоимость продукции.

Вопрос платы потребителя за сервис рассрочки сейчас спорный, соглашается руководитель проекта «Долями» Дмитрий Серегин. Он считает, что в схеме с BNPL комиссия продавца, которую тот перечисляет сервису, не должна закладываться в цену товара. Но на практике так происходит не всегда.

«Сейчас в сегменте BNPL используются разнообразные манипуляции с ценами: можно зайти на крупные маркетплейсы и посмотреть, как отличается цена товара при оплате сразу всей стоимости и как при рассрочке, при этом в цене это может быть зафиксировано как скидка. Это потребует создания механизмов контроля — например, контроля обязательности указывать в фискальном чеке признак способа расчета как BNPL с указанием ИНН BNPL-сервиса», — рассуждает собеседник РБК.

Сервис «Сплит» предлагает потребителю выбор — бесплатная рассрочка на короткий срок или рассрочка на четыре или шесть месяцев с комиссией, сообщили в «Яндексе». Там считают, что дают клиентам достаточно сведений о потенциальной переплате, поскольку порядок информирования об условиях рассрочки предусматривается законом «О защите прав потребителей».

За рубежом, например в Великобритании, около 30% продавцов повышают цены на продукцию из-за комиссий BNPL-провайдеров, но в России перенос «стоимости рассрочки» в цены может быть не таким сильным, говорит старший проектный лидер Frank RG Анастасия Кудрякова. «На российском рынке ценообразование, особенно на маркетплейсах, достаточно волатильное, компании «парсят» (собирают и анализируют) цены схожих товаров — ценовая конкуренция достаточно высока», — объясняет эксперт.

Чего ждут сервисы рассрочки

«Ввести водораздел», то есть реестр операторов BNPL, необходимо, считает Серегин: «Нам тоже не хочется, чтобы у нас «отъедали» рынок микрофинансовые организации и те, кто предлагает POS-кредиты под видом оплаты частями, так называемые квази-BNPL-сервисы. Необходимо выделить сегмент BNPL». Включение BNPL-сервисов в отдельный реестр также поддерживают в Альфа-банке.

Представитель «Яндекса», в чьей линейке есть BNPL-продукт «Сплит», назвал вопрос создания реестра сервисов рассрочки «преждевременным» из-за небольшого размера рынка. «По данным исследования Frank RG, доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла не более 1% от рынка e-commerce в 2022 году, а к концу 2024 года, по прогнозам аналитиков, будет составлять 1,8%. Доля BNPL незначительна по сравнению с платежами населения по кредитам», — говорит он. В «Яндексе» ссылаются на международный опыт: в отдельных странах рост сегмента BNPL до значимых объемов занимал пять-семь лет и регулирование «начинало формализовываться» только к этому сроку.

Сколько россияне покупают в рассрочку В 2022 году россияне купили с помощью BNPL-сервисов товаров и услуг более чем на 42 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG. Итоги 2023 года еще не подведены, но оценочно объем продаж мог составить 100–120 млрд руб., сообщили РБК в компании.

«Средний чек в BNPL — сложное понятие, потому что кто-то часто совершает много небольших транзакций, кто-то мало, но крупных. В среднем на одну покупку это около 5 тыс. руб. Сейчас средний лимит на клиента у нас около 30 тыс. руб.», — отмечает Серегин. По его словам, «в целях регулирования» участники рынка обсуждают с ЦБ пороговый диапазон в 60–80 тыс. руб. как «максимальный единовременный объем покупок с оплатой частями у одного покупателя».

В «Яндексе» сообщили, что средний чек покупок с помощью сервиса «Сплит» не превышает 6 тыс. руб. «Лимиты и другие ограничения, которые могут негативно повлиять на пользователей и продавцов, должны иметь серьезные обоснования. Считаем введение подобных ограничений преждевременным: рынок BNPL-сервисов в России находится на первом этапе формирования, и каждый сервис устанавливает лимиты самостоятельно», — сказал представитель компании. Он уточнил, что оплатой частями в основном пользуются «средне- и высокодоходные группы граждан», которые с помощью таких сервисов планируют расходы и контролируют бюджет.

«Учитывая сущность продукта, BNPL ориентирован в первую очередь на низкие чеки. Средний чек в «Подели» составляет 5 тыс. руб.», — сказал представитель Альфа-банка.

В Сбербанке, Совкомбанке, в чьих продуктовых линейках есть BNPL, не ответили на запросы РБК.

Передавать ли данные о рассрочках в БКИ

Больше всего участников рынка беспокоит возможная перспектива передачи данных о предоставленных рассрочках в бюро кредитных историй, утверждают опрошенные РБК эксперты.

«БКИ полностью заточены под кредитование. Весь обмен данными завязан на паспорте клиента, а при BNPL из верифицированных данных у компании есть только номер телефона. BNPL-провайдеры не требуют паспортные данные прежде всего для удобства клиентов», — объясняет Серегин. Он считает, что внедрение требований отчитываться о рассрочках в БКИ «существенно утяжеляет сервис», поскольку компаниям придется дополнительно запрашивать у клиентов не только документы, но и получать согласие на передачу и запрос данных в бюро. Такой же позиции придерживаются и в «Яндексе». «Подобный шаг, по сути, превратит новый высокотехнологичный продукт в стандартный потребительский кредит или заем», — подчеркивает представитель компании.

В Тинькофф Банке уже предлагали создать для сервисов рассрочки альтернативу БКИ — распределенную систему, которая позволит участникам рынка узнавать о всех рассрочках, предоставленных разными сервисами одному клиенту. В Банке России РБК сообщили, что создание альтернативы БКИ для сервисов рассрочки не рассматривается.

«Что касается обмена данными между операторами сервисов рассрочки, то регулятор не планирует создание системы, параллельной бюро кредитных историй», — сказал представитель регулятора.