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Газпромбанк ввел новые условия по ипотеке для незарплатных клиентов

Газпромбанк ввел новые условия по ипотеке для незарплатных клиентов
Frank Media ранее сообщил, что Газпромбанк временно приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки незарплатным клиентам банка. В пресс-службе ГПБ уточнили РБК, что банк только изменил условия по процентным ставкам
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование, однако изменил условия по процентным ставкам для незарплатных клиентов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка, комментируя информацию об ограничении выдачи ипотеки ряду клиентов.

Ранее Frank Media со ссылкой на операторов в колл-центре Газпромбанка сообщило, что банк временно приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки всем категориям клиентов, кроме зарплатных клиентов и сотрудников «Газпрома».

Как пишет издание, банк продолжает принимать заявки на ипотеку от всех клиентов, однако с выдачей кредита все сложнее. «Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно приостановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам», — сообщили в колл-центре.

Один из операторов пояснил Frank Media, что приостановка связана с изменением процентных ставок банком и в ближайшее время банк возобновит выдачу. Другие отметили, что не знают причин приостановки.

Кроме этого, в колл-центре банка уточнили, что с 13 сентября первоначальный взнос по всем без исключения ипотечным программам в Газпромбанке составляет 31%. Ранее в этот день правительство также увеличило необходимый первоначальный взнос по льготным программам до 20%, а также снизило на 0,5 п.п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ.

С начала года Банк России последовательно ужесточал требования к выдаче ипотечных ссуд — в частности, резко увеличивал макропруденциальные надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Изменения вступили в силу 1 мая, дополнительно надбавки будут повышены с 1 октября. Кроме того, с 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по кредитам со сверхнизкими ставками от застройщиков.

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На 1 сентября средняя ставка в топ-20 банков по нельготным ипотечным кредитам на новостройки достигла 13,76%, а по ссудам на готовое жилье — 13,97% годовых, следует из данных «Дом.РФ». Стоимость ипотеки начала резко расти на фоне увеличения ставки ЦБ — Банк России ужесточил денежно-кредитную политику в июле, а в августе внепланово поднял ставку до 12% годовых.

На фоне решения ЦБ крупнейшие российские банки начали поднимать базовые ставки по рыночным ипотечным программам. Так, Сбербанк и ВТБ подняли ставку по ипотеке на 2 п.п. — до 13,4% и 13,5% соответственно, а Газпромбанк — до 12,3%

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Илья Пламенев Илья Пламенев
Газпромбанк льготная ипотека Ипотека процентные ставки
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