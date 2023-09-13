Газпромбанк ввел новые условия по ипотеке для незарплатных клиентов

Frank Media ранее сообщил, что Газпромбанк временно приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки незарплатным клиентам банка. В пресс-службе ГПБ уточнили РБК, что банк только изменил условия по процентным ставкам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование, однако изменил условия по процентным ставкам для незарплатных клиентов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка, комментируя информацию об ограничении выдачи ипотеки ряду клиентов.

Ранее Frank Media со ссылкой на операторов в колл-центре Газпромбанка сообщило, что банк временно приостановил заключение договоров на выдачу ипотеки всем категориям клиентов, кроме зарплатных клиентов и сотрудников «Газпрома».

Как пишет издание, банк продолжает принимать заявки на ипотеку от всех клиентов, однако с выдачей кредита все сложнее. «Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно приостановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам», — сообщили в колл-центре.

Один из операторов пояснил Frank Media, что приостановка связана с изменением процентных ставок банком и в ближайшее время банк возобновит выдачу. Другие отметили, что не знают причин приостановки.

Кроме этого, в колл-центре банка уточнили, что с 13 сентября первоначальный взнос по всем без исключения ипотечным программам в Газпромбанке составляет 31%. Ранее в этот день правительство также увеличило необходимый первоначальный взнос по льготным программам до 20%, а также снизило на 0,5 п.п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ.

С начала года Банк России последовательно ужесточал требования к выдаче ипотечных ссуд — в частности, резко увеличивал макропруденциальные надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. Изменения вступили в силу 1 мая, дополнительно надбавки будут повышены с 1 октября. Кроме того, с 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по кредитам со сверхнизкими ставками от застройщиков.

На 1 сентября средняя ставка в топ-20 банков по нельготным ипотечным кредитам на новостройки достигла 13,76%, а по ссудам на готовое жилье — 13,97% годовых, следует из данных «Дом.РФ». Стоимость ипотеки начала резко расти на фоне увеличения ставки ЦБ — Банк России ужесточил денежно-кредитную политику в июле, а в августе внепланово поднял ставку до 12% годовых.

На фоне решения ЦБ крупнейшие российские банки начали поднимать базовые ставки по рыночным ипотечным программам. Так, Сбербанк и ВТБ подняли ставку по ипотеке на 2 п.п. — до 13,4% и 13,5% соответственно, а Газпромбанк — до 12,3%