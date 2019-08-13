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Бывшие владельцы санированных банков вернули 300 млрд руб.
Сумма активов бывших собственников санированных банков, возвращенных ими, приближается к 300 млрд руб., рассказал глава «Открытия» Михаил Задорнов
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Бывшие собственники крупнейших банков, переданных на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, вернули почти 300 млрд руб., рассказал в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Эта сумма возврата за полтора года, ЦБ в следующие пять лет ждет еще около 450 млрд руб.

«Сумма активов прошлых собственников, которые вернули «Траст» и «Открытие», и возвращенных денег приближается к 300 млрд руб. Думаю, это достойная работа. Хотя оценивать не нам», — отметил Задорнов.

Банк «ФК Открытие» попал под санацию в 2017 году, вслед за ним ЦБ забрал в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) Бинбанк (с 2019 года присоединен к «Открытию») и Промсвязьбанк. На базе бывшей «дочки» «Открытия» «Траста» создан банк непрофильных долгов, которому передали токсичные активы бывших собственников на сумму 2 трлн руб.

Сумма в 300 млрд руб. складывается из возвращенных за 2018 год и первую половину 2019 года средств. За 2018 год совокупный объем задолженности, урегулированной «Трастом», составил 230 млрд руб., заявил в начале этого года его глава Александр Соколов. За первое полугодие 2019 года поступления в «Траст» составили около 38 млрд руб. С их помощью гасится предоставленный ЦБ депозит на поддержку ликвидности санированных банков. Еще 10 млрд руб., как рассказал Задорнов, банк непрофильных активов получил от «Открытие Холдинга» — структуры бывших собственников «ФК Открытие».

«Объем долга «Открытие Холдинга» перед «Трастом» сократился: долг продолжает урегулироваться деньгами, акциями, в частности акциями ОВК (Объединенной вагонной компании. — РБК), которые перешли на баланс «Траста» уже в июле», — сказал банкир.

Бывшие собственники

До санации банка больше 50% «Открытия» принадлежало «Открытие Холдингу» Вадима Беляева, президентом банка был Рубен Аганбегян, предправления — Евгений Данкевич. Беляев уехал из России и больше не контролирует банк. Против Данкевича завели уголовное дело о растрате 34 млрд руб., он заочно арестован, находится в международном розыске и может быть в Израиле. Ко всем троим и к «Открытие Холдингу» банк подал иск о возмещении убытков на 289,5 млрд руб.

«Траст» также ведет споры со структурами бизнесменов Бориса Минца (группа O1), Дмитрия и Алексея Ананьевых (ранее — Промсвязьбанк), Микаила Шишханова (ранее — Бинбанк). Они входили в так называемое московское банковское кольцо.

Как возвращают активы

Зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потери ЦБ от санации банков через ФКБС в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб., писали «Ведомости». За следующие пять лет (с 2019 года) с баланса «Траста» будет возвращено 482 млрд руб., говорил Поздышев. «Основной KPI менеджерской команды «Траста» поставлен набсоветом — это суммарный возврат около 500 млрд руб. денежных средств», — уточнил Задорнов. Таким образом, за первое полугодие 2019 года санированные банки вернули почти 50 млрд руб. из этой суммы.

Еще 250 млрд руб. ЦБ планирует получить при возврате непрофильных активов, оставшихся на балансе «Открытия», отмечал Поздышев, но это произойдет при продаже доли банка на рынке.

Один из исков, на 289 млрд руб., подан к бывшим владельцам и топ-менеджерам «Открытия». По словам Задорнова, подача иска на такую сумму не означает, что с бывшими собственниками не удалось договориться. «Я вам больше скажу: уже после подачи иска было урегулировано несколько задолженностей», — сообщил он РБК.

По каждому активу, и «Открытие Холдингу», и группе «Сафмар», есть примерные ориентиры по размеру возвращенных активов, отметил Задорнов, уточнив лишь, что у «Сафмара» они довольно значителен. Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов сразу после его санации передал ЦБ доли в девелоперах «Интеко» и А101. Сейчас «Траст» находится в процессе переговоров о возврате средств с акционерами «Сафмара» на основе детального финансового расследования операций 2016–2017 годов, рассказал Задорнов.

«Прежде всего мы ведем переговоры о возврате активов и, только если они не дают нужного результата, прибегаем к помощи правоохранительных органов», — сказал глава «Открытия», комментируя процесс. «Рассчитываем, что собственники «Сафмара», так же как и «Открытие Холдинга», пойдут на урегулирование значительной части своего долга с учетом оценки или переоценки активов, которые уже пришли на баланс», — добавил Задорнов.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: Михаил Задорнов, «ФК Открытие»
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