Бывшие владельцы санированных банков вернули 300 млрд руб.

Сумма активов бывших собственников санированных банков, возвращенных ими, приближается к 300 млрд руб., рассказал глава «Открытия» Михаил Задорнов

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Бывшие собственники крупнейших банков, переданных на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, вернули почти 300 млрд руб., рассказал в интервью РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Эта сумма возврата за полтора года, ЦБ в следующие пять лет ждет еще около 450 млрд руб.

«Сумма активов прошлых собственников, которые вернули «Траст» и «Открытие», и возвращенных денег приближается к 300 млрд руб. Думаю, это достойная работа. Хотя оценивать не нам», — отметил Задорнов.

Банк «ФК Открытие» попал под санацию в 2017 году, вслед за ним ЦБ забрал в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) Бинбанк (с 2019 года присоединен к «Открытию») и Промсвязьбанк. На базе бывшей «дочки» «Открытия» «Траста» создан банк непрофильных долгов, которому передали токсичные активы бывших собственников на сумму 2 трлн руб.

Сумма в 300 млрд руб. складывается из возвращенных за 2018 год и первую половину 2019 года средств. За 2018 год совокупный объем задолженности, урегулированной «Трастом», составил 230 млрд руб., заявил в начале этого года его глава Александр Соколов. За первое полугодие 2019 года поступления в «Траст» составили около 38 млрд руб. С их помощью гасится предоставленный ЦБ депозит на поддержку ликвидности санированных банков. Еще 10 млрд руб., как рассказал Задорнов, банк непрофильных активов получил от «Открытие Холдинга» — структуры бывших собственников «ФК Открытие».

«Объем долга «Открытие Холдинга» перед «Трастом» сократился: долг продолжает урегулироваться деньгами, акциями, в частности акциями ОВК (Объединенной вагонной компании. — РБК), которые перешли на баланс «Траста» уже в июле», — сказал банкир.