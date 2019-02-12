Банк плохих долгов ЦБ пообещал преследовать Минцев и Ананьевых за рубежом

Созданный ЦБ банк плохих долгов готовит суды за рубежом против членов семьи Бориса Минца и братьев Ананьевых. «То, что люди покинули страну и по сути сбежали с деньгами, не значит, что тема закончена», — заявил глава банка

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Банк непрофильных активов (БНА) намерен преследовать в зарубежных судах бенефициаров O1 Group — семью Бориса Минца, а также экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил на пресс-конференции глава банка «Траст» (на его базе создан БНА) Александр Соколов. В БНА аккумулирована проблемная задолженность взятых ЦБ на санацию крупных частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

«За Минцами мы, естественно, пойдем, объем требований огромный​ к группе, к бизнесу, которым они владели и владеют. Мы готовим судебные процессы на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг уголовного дела против экс-главы банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича, который подозревается в растрате 34 млрд руб. из-за сделки с облигациями O1 Group накануне санации. По версии следствия, Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную цену бумаг.

«Если говорить об уголовном деле против Данкевича. Там не только господин Данкевич, там пока не установленный круг лиц [среди потенциальных фигурантов дела]. Поэтому мы тоже движемся в направлении предъявления требований к бенефициарам», — сказал Соколов, добавив, что не может раскрывать, против кого возбуждены дела. Он сообщил, что правоохранительные органы уже возбудили десятки уголовных дел по заявлениям санируемых банков с общей суммой ущерба в 80 млрд руб.

Что касается судебного преследования за рубежом, то Банк непрофильных активов сейчас находится в начале этого пути. «В Лондоне пока еще не было ни одного заседания», — пояснил Соколов. Он пообещал: «Мы дойдем до конца в любом случае. Это же касается господ Ананьевых».