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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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Финансы ,  
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Банк плохих долгов ЦБ пообещал преследовать Минцев и Ананьевых за рубежом
Созданный ЦБ банк плохих долгов готовит суды за рубежом против членов семьи Бориса Минца и братьев Ананьевых. «То, что люди покинули страну и по сути сбежали с деньгами, не значит, что тема закончена», — заявил глава банка
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Банк непрофильных активов (БНА) намерен преследовать в зарубежных судах бенефициаров O1 Group — семью Бориса Минца, а также экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил на пресс-конференции глава банка «Траст» (на его базе создан БНА) Александр Соколов. В БНА аккумулирована проблемная задолженность взятых ЦБ на санацию крупных частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

«За Минцами мы, естественно, пойдем, объем требований огромный​ к группе, к бизнесу, которым они владели и владеют. Мы готовим судебные процессы на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг уголовного дела против экс-главы банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича, который подозревается в растрате 34 млрд руб. из-за сделки с облигациями O1 Group накануне санации. По версии следствия, Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную цену бумаг.

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«Если говорить об уголовном деле против Данкевича. Там не только господин Данкевич, там пока не установленный круг лиц [среди потенциальных фигурантов дела]. Поэтому мы тоже движемся в направлении предъявления требований к бенефициарам», — сказал Соколов, добавив, что не может раскрывать, против кого возбуждены дела. Он сообщил, что правоохранительные органы уже возбудили десятки уголовных дел по заявлениям санируемых банков с общей суммой ущерба в 80 млрд руб.

Что касается судебного преследования за рубежом, то Банк непрофильных активов сейчас находится в начале этого пути. «В Лондоне пока еще не было ни одного заседания», — пояснил Соколов. Он пообещал: «Мы дойдем до конца в любом случае. Это же касается господ Ананьевых».

«То, что люди покинули страну и, по сути, сбежали с деньгами, не значит, что тема закончена, — сказал Александр Соколов. — Мы в любом случае пойдем за всеми должниками до конца, если это не российская юрисдикция, значит это будет та юрисдикция, где либо есть активы, либо люди находятся». «Либо деньги, либо ответственность, другого нет», — подчеркнул он.

Истцом в исках может выступать и «ФК Открытие», уточнили позднее РБК в пресс-службе «Траста»: «Будет зависеть от юридической стратегии».

В Банке непрофильных активов будет собрано из санируемых банков активов на 2 трлн руб. по балансовой стоимости с учетом 340 млрд руб. еще не переданных проблемных обязательств АвтоВАЗбанка (ранее санировался ПСБ). По итогам 2018 года БНА удалось урегулировать задолженность, ранее признанную проблемной или непрофильной, на 230 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. обязательств «Открытие Холдинга» (бывшего основного акционера «ФК Открытие»), сообщил Соколов. В общую сумму входят погашенные долги либо долги, по которым вместо требований к заемщикам получены реальные активы, например акции банка ВТБ по рыночной стоимости, пояснил глава Банка непрофильных активов.

Претензии к Минцам связаны со ​сделками по приобретению банком «ФК Открытие» облигаций «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, которые прошли незадолго до того, как «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) остались облигации «О1 Груп Финанс». Арбитраж Москвы в сентябре аннулировал эти сделки и восстановил задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд руб.

Вопросы к экс-владельцам Промсвязьбанка касаются сделок по выкупу банком за день до санации собственных акций у НПФ «Будущее» Бориса Минца и подконтрольных семье Гуцериевых НПФ «Сафмар» и «Доверие». Временная администрация ПСБ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с этими сделками еще в декабре 2017 года. Сразу после санации Дмитрий Ананьев уехал из России и сейчас является резидентом Кипра.

Автор: Павел Казарновский
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