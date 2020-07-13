Набиуллина опровергла возможность деноминации в России

Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Госдумы РФ)

Возможность проведения деноминации, то есть изменения нарицательной (официально объявленной) стоимости рублевых купюр, Банком России не рассматривается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. <...> Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

В свою очередь, глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации «абсолютной провокацией».

В начале июля с идеей о проведении деноминации с коэффициентом 1 к 100 выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, заявивший «Ведомостям», что «возвращение копейки добавит доверия российской валюте».

«Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля», — заявил Разуваев.