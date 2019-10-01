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Финансы ,  
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На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп.
С 1 октября самые мелкие из украинских монет не считаются законным платежным средством. Теперь обменять их на «настоящие» деньги можно только в банках
Фото: Галина Горбунова / Фотобанк Лори

Национальный банк Украины (НБУ) вывел из обращения монеты достоинством 1, 2 и 5 коп. С 1 октября они не считаются законным платежным средством, а потому ими нельзя будет расплатиться ни в магазине, ни в любом другом месте.

Те, у кого осталась выведенная из обращения мелочь, могут использовать ее в качестве сувенира либо обменять в банке. В течение года копейки, двушки и пятаки будут принимать к обмену во всех отделениях украинских банков, а затем еще два года их можно будет обменять в отделениях трех уполномоченных банков — Ощадбанка, Приватбанка, Райффайзен Банка Аваль. С 1 октября 2022 года мелкие монеты будут представлять ценность только для коллекционеров.

В обращении на Украине теперь остаются только монеты в 10, 25 и 50 коп., а также 1 и 2 грн. Кроме того, в 2019–2020 годах НБУ обещал выпустить монеты в 5 и 10 грн, заменив ими соответствующие банкноты. После завершения реформы в обращении планируют оставить шесть номиналов монет и шесть банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн). Тысячегривенную банкноту, которая станет самой крупной на Украине, НБУ планирует выпустить 25 октября 2019 года.

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Монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. были введены в обращение в 1996 году. Копейки и двушки продолжали чеканиться в стране из нержавеющей стали и алюминиевого сплава до 2013 года, пятаки — до 2015 года (нержавеющая сталь). Весной 2018 года НБУ объявил, что больше не будет чеканить монеты достоинством меньше 10 коп., а также 25-копеечные монеты. Последние пока остаются законным платежным средством, однако при попадании в банки будут изыматься из обращения, так что число их на руках у населения будет постепенно сокращаться.

Необходимость отказа от самых мелких монет в НБУ объясняют стремлением упростить наличные расчеты, а также дать предприятиям торговли, транспорту и банкам возможность сэкономить на транспортировке, хранении и обработке мелочи. Государство, по подсчетам НБУ, сэкономит, благодаря прекращению чеканки мелочи более 90 млн грн (примерно 242 млн руб.) в год.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, НБУ, монеты
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