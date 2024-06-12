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Финансы ,  
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ЦБ раскрыл, как будет определять курс доллара и евро без торгов на бирже

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, для определения курсов валют, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В ЦБ отметили, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении.

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Обслуживание счета

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