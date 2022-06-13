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Глава агентства EM уволился на фоне запрета консалтинговых услуг Москве

Свою должность покинул Том Блэквелл, основатель и гендиректор агентства по финансовым коммуникациям EM, которое ориентировано на Россию. В мае США и Великобритания ввели санкции против российского консалтингового сектора
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Том Блэквелл, основатель и гендиректор агентства по финансовым коммуникациям EM, которое ориентировано на Россию и другие развивающиеся рынки, сообщил на своих страницах в соцсетях, что принял «крайне трудное решение» покинуть компанию. Внимание на это обратил Frank Media.

По данным ЕГРЮЛ, Блэквелл перестал быть акционером компании «ЭМ Раша» 14 марта, а 8 апреля покинул пост гендиректора. Новым бенефициаром и руководителем компании указан глава московского офиса Денис Денисов.

Источники Frank Media сообщили, что Блэквелл большую часть времени проводит в Дубае, где открывает офис компании. В своем профиле в LinkedIn (заблокирован на территории России) он также указал, что живет в Дубае.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Несколько клиентов ЕМ рассказали изданию, что продолжают работать с агентством в обычном режиме. В России оно консультировало публичные компании. В числе ее клиентов были «Аэрофлот», «СПБ биржа», АФК «Система», Fix Price и «М.Видео», фонд Baring Vostok, банк «Тинькофф» и другие.

В 2021 году выручка «ЭМ Раша» составила 287 млн руб., чистая прибыль — 47 млн руб.

Блэквелл родился в Великобритании в 1977 году. В 1999 он стал директором исследований в России и СНГ Института Адама Смита. Позже стал управляющим московского офиса PBN. В 2010 году Блэквелл возглавил российский филиал британского консалтингового агентства M: Communications. EM было создано в результате успешного MBO (Management by Objectives, «управление по целям» — подход в управлении организацией, когда руководство и сотрудники совместно определяют цели и планируют пути их достижения) российского подразделения M: Communications.

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В мае Великобритания в рамках очередного раунда санкций против России из-за военной операции на Украине ввела запрет на оказание Москве консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг. По данным МИД Соединенного Королевства, такие услуги составляли до 10% импорта России в «критически важных для экономики секторах». Британская Ассоциация по связям с общественностью и коммуникациям (PRCA) призвала своих членов разорвать связи с российскими компаниями. EM не входит в ассоциацию; «Мы — за мир и поддерживаем наших клиентов, которые разделяют эту точку зрения», — цитировала Financial Times Блэквелла.

Запретить оказывать России бухгалтерские, трастовые и консалтинговые услуги также решили США.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
агентство emerging markets отставка консалтинг
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