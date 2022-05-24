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Британские аудиторы попросили об исключениях в запрете на услуги России

Лондон запретил оказывать России бухгалтерские и консалтинговые услуги. В отрасли считают, что такая мера усложнит уход из страны иностранных компаний и лишит их доступа к информации о соблюдении санкций
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW, в него входит «большая четверка» аудиторов: KPMG, EY, Delolite и PwC) просит британское правительство об исключениях в запрете на оказание услуг российским компаниям, пишет Financial Times. По словам представителей отрасли, ограничения лишают их возможности помогать клиентам, у которых есть связи с Россией, в осуществлении их обязательств — например, предоставлении налоговых отчетностей.

«Мы советуем правительству исключить из запрета <...> услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам, которые должны соответствовать некоторым требования законодательства, в частности, аудиторские, налоговые услуги и услуги банкротства», — сообщил директор отдела обеспечения качества ICAEW Боб Пиндер. В организации требуют уточнить, какие именно услуги можно оказывать, а какие нельзя.

Источник в одной из компаний «большой четверки» отметил, что сейчас некоторые компании со связями в России не могут получить консультацию даже по вопросам соблюдения санкционного режима: «Людям просто страшно давать им [такие консультации]».

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Фото:Toru Hanai / Reuters

Источник FT рассказал, что правительство рассматривает возможность «очень ограниченных исключений», в том числе для компаний, которые уже начали процесс ухода из России и нуждаются в таких услугах для разрыва контрактов с российскими партнерами.

В то же время в PR-отрасли поддерживают введенные против России санкции и не требуют никаких исключений, заявил глава Чартерного института связей с общественностью (CIPR) Алистер Маккапра.

Многие государства, включая Великобританию, объявили о санкциях против России после начала военной операции на Украине. Лондон ввел несколько пакетов санкций, они коснулись импорта и экспорта товаров, российских банков, СМИ, промышленности, политиков.

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4 мая МИД королевства объявил о лишении российских компаний доступа к консалтинговым, бухгалтерским и PR-услугам. По данным ведомствам, такие услуги составляли до 10% импорта России в «критически важных для экономики секторах».

В российском МИДе подчеркивали, что Москва «продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры».

Вскоре после этого похожие санкции ввели в США, запретив оказывать России бухгалтерские, трастовые и консалтинговые услуги с 7 июля.

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