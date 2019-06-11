Силуанов назвал «корзинку с золотом» правильным вложением для Центробанка

Делать запас в виде «золотой корзинки» — правильное решение для Банка России, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Банк России наращивает долю золота из-за геополитических рисков, объясняла ранее глава ЦБ

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Увеличение доли золота в золотовалютных резервах России — правильное решение для Центробанка, считает Антон Силуанов. С таким мнением он выступил во время форума «Примаковские чтения», передает «РИА Новости».

По его словам, надежность такого актива, как золото, «понятна», несмотря на его волатильность. Решения о том, «в какие корзинки» вкладывать резервы, ЦБ принимает самостоятельно, напомнил он. «И корзинка с золотом, мне кажется, абсолютно правильное вложение своих резервов», — сказал Силуанов.

Он также напомнил, что в минувшем году Банк России сократил долю доллара в структуре своих резервов, одновременно рекордно нарастив долю золота.

За минувший год в процентном отношении золотые резервы ЦБ увеличились на 15%, а доля золота в общих международных резервах ЦБ достигла 18,5% — исторического максимума (по сравнению с 17,7% на начало прошлого года).