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Экономика ,  
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МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран
МВФ порекомендовал Минфину России инвестировать средства ФНБ «в качественные иностранные активы», то есть преимущественно западные госбумаги. Это нужно, «чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений», считают в фонде
Фото: Patricia Monteiro / Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП. Под «качественными иностранными активами» МВФ понимает государственные облигации западных стран (Франция, Германия, США и т.д.) с высоким кредитным рейтингом.

В заявлении миссии МВФ в России, опубликованном 24 мая, говорится, что это позволит «закрепить доверие к [бюджетному] правилу». Инвестировать резервы в качественные активы нужно, «чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», считает МВФ.

Согласно Бюджетному кодексу, после того как ликвидные средства ФНБ составят сумму свыше 7% ВВП, их можно использовать на цели, которые ранее не были утверждены перечнем правительства. Ранее РБК сообщал, что Россия планирует выдать $25 млрд в кредит Египту на строительство АЭС, и часть этих денег может быть взята из ФНБ по достижении уровня 7% ВВП. Правительство также думает над тем, чтобы направить деньги из ФНБ на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, говорил замминистра финансов Владимир Колычев.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сегодня дал понять, что Россия будет расширять класс активов, в которые можно инвестировать ФНБ, но при этом будет следить за их надлежащим качеством. «У нас есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать, поскольку нам нужны новые проекты, новая инфраструктура», — прокомментировал он заключение экспертов МВФ.

«Безусловно, мы будем оценивать проекты, которые будут предлагаться к финансированию за счет средств ФНБ, и будем задействовать те ресурсы, которые не повлияют на устойчивость наших финансов, нашей экономики, будем задействовать ресурсы для стимулирования экономики и вложения в реальный сектор», — добавил министр.

Вложения в золото, Францию и Германию

ФНБ наполняется за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Его общий объем (с учетом уже вложенных, несвободных активов) составляет на конец апреля 2019 года 3,6% ВВП, но по итогам года фонд пополнится на крупную сумму приобретенной Минфином иностранной валюты. Минфин ожидает, что на уровень 7% ВВП фонд выйдет по итогам 2019 года.

Свободные ресурсы ФНБ размещаются на счетах в Центробанке и составляют часть международных резервов, которыми управляет ЦБ. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 год (.pdf), на 1 января 2019 года 18% всех резервов было вложено в золото на территории России, 14% активов было размещено во Франции (предположительно во французские гособлигации), 14% — в Германии, около 10% — в США (в американских госбумагах Treasuries), 7,5% — в Японии, 6,6% — в Великобритании.

«МВФ в общем не очень озадачен целью повышения темпов роста и диверсификации экономики, — считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. — У МВФ задача кризисного управляющего, который оценивает риски, поэтому его рекомендации: копить, а не тратить внутри страны, так как это может вызвать разгон инфляции и нарушение стабильности». Часто выполнение всех требований МВФ приводило к экономическому кризису, так как эксперты МВФ оценивают только «финансовую часть экономики», отмечает Тихомиров.

«ФНБ — это страховка на случай резкого падения экспорта (например, из-за снижения цены нефти или санкций)», — полагает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. По его словам, если такое падение произойдет, то инвестиции в национальные активы (например, привилегированные акции российских банков) окажутся бессмысленными, они не выполнят роли «подушки безопасности» для национальной экономики.

Автор: Ксения Назарова
Теги: МВФ, ФНБ
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