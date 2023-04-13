Банк для малого бизнеса «Точка» решили продать минимум за ₽22,7 млрд

«Траст», контролирующий 90% акций «Точки», выставил пакет на открытые торги. Сбор заявок от потенциальных покупателей продлится до 17 июня. Начальная цена составит 22,7 млрд руб., торги пойдут на повышение

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций принадлежащего ему банка для малого бизнеса «Точка», говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

Стартовая цена пакета — 22,7 млрд руб. Аукцион будет проводиться на повышение. Потенциальные инвесторы могут подать заявку на участие в торгах до 17 июня.

Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у него 400 тыс. активных клиентов, сообщил «Траст». Проект существует с 2015 года, но долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». Последний продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов в феврале 2022 года, незадолго до того как попал под блокирующие западные санкции. Остальные 9,9% цифрового банка на момент сделки принадлежали основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, которые владели пакетом через кипрскую Catalytic People Limited. Миноритарии «Точки» оспаривали сделку «Открытия» с «Трастом», но в итоге отозвали иск. В марте 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 Group — семье Филевых.

В январе 2023 года банк «Точка» получил от ЦБ универсальную банковскую лицензию. В «Трасте» тогда заявляли, что это повысит стоимость актива при продаже. «Коммерсантъ» писал, что в сделке «Открытия» с «Трастом» актив оценивался в 20,9 млрд руб., а на аукционе 90,01% акций «Точки» будут выставлены по цене, исходя из стоимости всего актива в 25 млрд руб.

Как сообщается в пресс-релизе «Траста», капитал банка «Точка» сейчас составляет 3,6 млрд руб. В 2022 году он показал прибыль в 6,2 млрд руб., а за первые два месяца 2023 года показатель составил 1,1 млрд руб., согласно отчетности по РСБУ.