Банк для малого бизнеса «Точка» решили продать минимум за ₽22,7 млрд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 11:16
Кулеба призвал превратить Черное море в море НАТО Политика, 11:12
США и Великобритания покинут IBA после бойкота из-за допуска россиян Спорт, 11:09
Токен биржи FTX подорожал вдвое на новости о плане перезапуска банкрота Крипто, 11:08
Целью поездки Бербок в Китай назвали «внесение ясности» после Макрона Политика, 11:08
Воркуту отключили от воды после прорыва водовода Общество, 11:04
В Китае заметили обновленную Tesla Model 3 Авто, 10:57
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 10:53
Банк для малого бизнеса «Точка» решили продать минимум за ₽22,7 млрд Финансы, 10:50
FT узнала о планах SoftBank продать большую часть своей доли в Alibaba Инвестиции, 10:47
Отключение отопления в Москве: нормативы и даты в 2023 году Недвижимость, 10:45
Налоговая оговорка: чем грозит ее отсутствие в договоре Pro, 10:39
ЛУКОЙЛ ответил на вопрос об изменениях в руководстве «Спартака» Спорт, 10:38
Минфин поддержал запрет торгов акциями компаний ВПК недружественных стран Инвестиции, 10:38
Финансы ,  
0 

Банк для малого бизнеса «Точка» решили продать минимум за ₽22,7 млрд

Банк «Точка» выставлен на торги по минимальной цене 22,7 млрд руб.
«Траст», контролирующий 90% акций «Точки», выставил пакет на открытые торги. Сбор заявок от потенциальных покупателей продлится до 17 июня. Начальная цена составит 22,7 млрд руб., торги пойдут на повышение
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций принадлежащего ему банка для малого бизнеса «Точка», говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

Стартовая цена пакета — 22,7 млрд руб. Аукцион будет проводиться на повышение. Потенциальные инвесторы могут подать заявку на участие в торгах до 17 июня.

Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у него 400 тыс. активных клиентов, сообщил «Траст». Проект существует с 2015 года, но долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». Последний продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов в феврале 2022 года, незадолго до того как попал под блокирующие западные санкции. Остальные 9,9% цифрового банка на момент сделки принадлежали основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, которые владели пакетом через кипрскую Catalytic People Limited. Миноритарии «Точки» оспаривали сделку «Открытия» с «Трастом», но в итоге отозвали иск. В марте 9,9% «Точки» были проданы Invest Finance LLC, подконтрольной владельцам S7 Group — семье Филевых.

В январе 2023 года банк «Точка» получил от ЦБ универсальную банковскую лицензию. В «Трасте» тогда заявляли, что это повысит стоимость актива при продаже. «Коммерсантъ» писал, что в сделке «Открытия» с «Трастом» актив оценивался в 20,9 млрд руб., а на аукционе 90,01% акций «Точки» будут выставлены по цене, исходя из стоимости всего актива в 25 млрд руб.

Как сообщается в пресс-релизе «Траста», капитал банка «Точка» сейчас составляет 3,6 млрд руб. В 2022 году он показал прибыль в 6,2 млрд руб., а за первые два месяца 2023 года показатель составил 1,1 млрд руб., согласно отчетности по РСБУ.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки «Траст» "Точка" торги
Материалы по теме
«Открытие» продало «Точку» «Трасту»
Финансы
Владельцы S7 стали миноритариями банка «Точка»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter