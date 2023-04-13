«Траст» разъяснил механизм продажи банка «Точка» на торгах

Владельцы S7, купившие 9,9% в банке «Точка», имеют приоритетное право на оставшуюся долю, но по самой высокой цене аукциона, рассказал РБК глава «Траста» Александр Соколов. «Точкой» заинтересовались десять возможных покупателей

Фото: Евгения Яблонская / «Коммерсантъ»

Новые акционеры банка «Точка» будут иметь приоритетное право на выкуп оставшегося пакета на аукционе, но только по максимальной цене, сообщил в интервью телеканалу РБК глава банка непрофильных активов «Траст» (владеет 90% «Точки») Александр Соколов.

«Траст» официально выставил на торги свой пакет 13 апреля. Сбор заявок на участие в аукционе продлится два месяца, до 17 июня. Речь идет о реализации 90,01% акций кредитной организации. Остальные 9,9% в марте у основателей «Точки» приобрела Invest Finance LLC, подконтрольная владельцам S7 Group — семье Филевых.

«В чем суть приоритетного права? Люди <…> начали торги с рубля, торговались и закончили двумя рублями. <...> И победил какой-то покупатель, у которого приоритетного права не было. Вот что дает приоритетное право? Ты можешь по этой цене, по два рубля в моем примере, по которой победил последний покупатель, воспользовавшись своим приоритетным правом, выкупить по этой цене этот актив. Но ты его не можешь купить дешевле», — объяснил топ-менеджер. Он подчеркнул, что ценовых преимуществ на аукционе по продаже «Точки» у собственников S7 не будет.

«С высокой вероятностью интрига будет сохраняться как раз до завершения торгов и еще по прошествии определенного времени, когда приоритетное право может быть заявлено», — добавил Соколов.

Цифровой банк «Точка» специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сейчас у него 400 тыс. активных клиентов, сообщил «Траст». Проект запустился в 2015 году, но «Точка» долго работала как финтехплатформа на базе других кредитных организаций («Банк24.ру», «Открытие»), не имея собственной банковской лицензии. Банк для предпринимателей оказался в контуре санации «Открытия» летом 2017 года, когда контроль над группой перешел к Банку России. В июле 2021-го банк «Открытие» увеличил долю в «Точке» до 90,01%. В феврале 2022 года «Открытие» попало под блокирующие санкции США. Спустя несколько месяцев выяснилось, что до введения ограничений 90,01% акций «Точки» были проданы банку непрофильных активов «Траст». Сделка вызвала претензии миноритариев цифрового банка — компании Catalytic People Limited, подконтрольной основателям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву, — они оспаривали продажу 90,01% акций «Трасту», но в итоге отозвали иск. В январе 2023-го «Точка» получила универсальную банковскую лицензию. В «Трасте» тогда заявляли, что это повысит стоимость актива при продаже.

Аукцион по продаже контрольного пакета в «Точке» будет проходить на повышение. Стартовая цена пакета — 22,7 млрд руб.

«За эти два месяца [сбора заявок] все интересанты, потенциальные покупатели, кто изъявит желание принять участие в торгах, должны будут разместить задатки и поучаствовать в аукционе. Аукцион будет на повышение», — рассказал глава «Траста». Он отметил, что на предварительных переговорах интерес к «Точке» предъявили десять потенциальных покупателей, но не все из них станут участвовать в аукционе.

«Вообще в практике 100% интересантов не приходят никогда с теми, с кем ведешь переговоры. Поэтому я ожидаю, что, наверное, все-таки не абсолютно все интересанты придут. Но, наверное, я бы ожидал, что, может быть, половина заявки и задатки разместят», — допустил Соколов. Топ-менеджер добавил, то вероятность участия в торгах тех претендентов на актив, с кем «Траст» не вел переговоры, низкая.

«Чем сложнее актив, тем меньше вероятность появления игрока неожиданного. <…> Когда мы говорим о продаже бизнеса, особенно такого супервысокотехнологичного бизнеса, как банк «Точка», конечно, для того, чтобы хорошо понять этот бизнес, этот актив надо «работать» — и самим банком «Точка», и с самим банком продавцом. Поэтому вероятность, что кто-то из тех, кого мы не знаем, с кем мы не вели переговоры, придет и еще и победит в аукционе, — она, наверное, все-таки невелика, но она не равна нулю», — заключил Соколов.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что на 90,01% «Точки» есть шесть претендентов: Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», QIWI и «Яндекс».