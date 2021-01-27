«Открытие Холдинг» подал иск к своей кипрской структуре на 437 млрд руб.

Компания — бывший основной акционер банка «Открытие» — потребовала с кипрской OICL почти полтриллиона рублей в Арбитражном суде Москвы. С февраля прошлого года холдинг пытается обанкротиться

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Компания «Открытие Холдинг» подала в Арбитражный суд Москвы иск к кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) на 437,3 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству, суть исковых требований не уточняется.

РБК направил запрос адвокату «Открытие Холдинга».

«Открытие Холдинг» — структура, через которую до санации в августе 2017 года банком «ФК Открытие» владел Вадим Беляев. После санации ЦБ банк непрофильных активов «Траст», на баланс которого перешли проблемные долги санированного банка, и сам банк «Открытие» пытаются взыскать с Беляева и «Открытие Холдинга» сотни миллиардов рублей в нескольких юрисдикциях. В 2019 году ЦБ подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать с Беляева и бывшего топ-менеджмента «Открытия» 289 млрд руб. В сентябре прошлого года «Траст» и «Открытие» подали иск в суд в Нью-Йорке уже к самому Беляеву: по их версии, на подозрительных кредитах и сделках «Открытие» потеряло около 200 млрд руб. в 2014–2017 годах.

OICL — кипрская структура, связанная с «Открытие Холдингом». В иске, который «Траст» и «ФК Открытие» подали к Беляеву в Нью-Йорке, OICL указана как одна из компаний, задействованных в выводе активов за периметр группы «Открытие». Схема, которую описывают истцы, работала следующим образом: «Открытие» или «Траст» выдавали заем «Открытие Холдингу» или его «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг, те покупали и продавали их, а деньги переводили в офшорные структуры (одной из них и была OICL). Офшоры, получив заем от «Открытие Холдинга», занимали деньги следующим офшорным компаниям в цепочке, которые контролировались Беляевым. Беляев, который сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон, считает исковые требования связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими».