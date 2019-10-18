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«Траст» оспорит «вывод» 17 млрд руб. из группы «Открытие» после санации
Банк непрофильных активов пытается оспорить в суде сделки бывших собственников банка «Открытие», которые, по его мнению, были направлены на вывод 17 млрд руб. из группы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Траст», куда санированные в 2017 году частные банки передали свои проблемные задолженности и непрофильные активы, попытается оспорить серию сделок по выводу, как он считает, 17,3 млрд руб. из дочерней структуры «Открытие Холдинга», контролировавшего банк «Открытие» до санации. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на текст иска и подтвердил источник РБК, знакомый с его содержанием.

Иск подан к бывшим структурам группы «Открытие» — «Открытие Холдингу» и его «дочке» «Открытие Капиталу», а также к компании «Тренд», чьи требования «дочка» «Открытие Холдинга», по утверждению истца, погасила в приоритетном порядке в ущерб интересам банка «Траст». Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, сумма требований там пока не указана. В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

Центральный банк после санации трех крупных частных банковских групп — «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — передал их проблемные активы в «Траст». Сам «Траст» санировался банком «Открытие», а сейчас он на 98% принадлежит ЦБ и на 2% «Открытию». В «Трасте» были консолидированы проблемные активы на 2 трлн руб. по балансовой стоимости, но их справедливая стоимость по МСФО составила почти в 10 раз меньше — 254,2 млрд руб. ЦБ планирует за пять лет выручить от реализации проблемных активов с баланса «Траста» 482 млрд руб., еще 750–800 млрд руб. он намерен получить по суду с бывших собственников кредитных организаций, заявил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Суть претензий

В мае 2017 года банк «Траст» выдал «Открытие Капиталу» кредит на 18 млрд руб. В середине августа тот передал этот долг своей материнской структуре «Открытие Холдинг» и обязался в течение десяти рабочих дней уплатить холдингу всю сумму кредита и начисленные проценты в сумме около 18,2 млрд руб., говорится в иске «Траста». Но деньги «дочка» так и не передала. 29 августа Банк России объявил о санации ФК «Открытие» и ввел в банке временную администрацию.

  • 6 сентября группа «Открытие Холдинг» объявила о первой сделке после того, как у нее забрали банк, — продаже лондонской инвестиционной компании Otkritie Capital International Limited (сейчас — SOVA Capital) концерну «Россиум» Романа Авдеева. Сумма сделки не разглашалась, в иске «Траста» говорится, что «Открытие Капитал» выручил 19 млрд руб. Концерн присматривался к активу еще до санации «Открытия», говорили источники РБК.
  • «Открытие Капитал» в день объявления о сделке с «Россиумом» заплатило компании «Тренд» за выкуп требований к «Открытие Холдингу» €251,9 млн (17,3 млрд руб. на дату сделки), утверждается в иске.
  • Банк «Траст» считает, что перевод долга на «Открытие Холдинг», совершенный в августе, и выкуп у компании «Тренд» прав требования к холдингу в сентябре были взаимосвязанными сделками, направленными на вывод активов из «Открытие Капитала», пишет «Интерфакс» со ссылкой на иск и подтверждает источник РБК.
  • «Траст», должником которого сейчас является «Открытие Холдинг», просит суд восстановить «Открытие Капитал» в статусе своего должника, а «Открытие Холдинг» — должника компании «Тренд» и взыскать с последней €251,9 млн в пользу «Открытие Капитала».
  • Сделку с «Открытие Капиталом» согласовал английский финансовый регулятор Financial Conduct Authority (FCA), писал РБК.

Пресс-служба «Открытие Холдинга» сообщила РБК, что компания пока не получила иск и не готова давать комментарии. РБК направил запрос в «Россиум» и в «Тренд».

Что такое «Тренд»

На сайте «Тренда» говорится, что компания занимается вложениями в ценные бумаги, долгосрочными инвестициями в ретейл, информационные технологии, сельское, лесоперерабатывающие и рыбоперерабатывающие хозяйства, фармацевтику. По тому же адресу зарегистрирована инвестиционная компания «Тренд», она на 100% принадлежит «Тренду», а тот, в свою очередь, Сергею Левину, говорится на сайте. По данным СПАРК, «Тренд» был миноритарным акционером девелопера «Инград», он владел 6,31% застройщика на конец 2017 года. Первым гендиректором «Тренда», по данным СПАРК, был совладелец группы «Регион» Сергей Судариков. Компания «Тренд» никогда не имела и не имеет никакого отношения к ГК «Регион», сказал РБК его представитель.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Траст, «Открытие Холдинг»
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