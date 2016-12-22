ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,15 EUR Нал. 79,77 77,87 USD Бирж. 68,03 +0,75 EUR Бирж. 78,90 +1,05 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6355,00 -115,90 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25736,86 -0,33% Nasdaq 7891,06 +0,41%
«Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности
Лента новостей
Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве 22 авг, 23:49, Общество В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора 22 авг, 23:25, Политика «Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности 22 авг, 23:11, Финансы Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу 22 авг, 22:52, Политика Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода 22 авг, 22:51, Бизнес В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах» 22 авг, 22:22, Политика В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана 22 авг, 22:18, Общество «Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке 22 авг, 22:10, Бизнес Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 22 авг, 21:47, Технологии и медиа Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин 22 авг, 21:43, Бизнес Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира 22 авг, 21:22, Бизнес Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе 22 авг, 21:20, Общество «Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона 22 авг, 21:08, Спорт Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве 22 авг, 21:06, Политика Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной 22 авг, 20:57, Политика СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google 22 авг, 20:54, Технологии и медиа Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок 22 авг, 20:54, Экономика Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку 22 авг, 20:43, Финансы ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше 22 авг, 20:38, Политика НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов 22 авг, 20:29, Финансы В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод 22 авг, 20:26, Общество Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте 22 авг, 20:25, Политика В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе 22 авг, 19:58, Политика Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона 22 авг, 19:55, Общество Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 22 авг, 19:51, Общество В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро 22 авг, 19:42, Общество Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии 22 авг, 19:36, Политика В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк 22 авг, 19:28, Общество
«Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности
Финансы, 22 авг, 23:11
0
«Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности
«Бычий» цикл на фондовом рынке США продолжается уже 3453 дня — это новый рекорд по продолжительности роста. Так считают большинство биржевых аналитиков, но некоторые ставят этот факт под сомнение
Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Бычий» (повышательный) цикл, или bull market, на рынке акций США в среду, 22 августа, установил исторический рекорд по продолжительности — 3453 дня (почти девять с половиной лет). Прежний самый долгий «бычий рынок» в США продолжался 3452 дня, с 11 октября 1990-го по 24 марта 2000 года. По состоянию на 21:38 мск среды индекс S&P 500 снизился менее чем на 0,1% по отношению к предыдущему дню и находился на уровне 2862 пункта, в 11 пунктах от январского исторического максимума.

О новом рекорде непрерывного роста фондового рынка (с точки зрения индекса S&P 500) сообщили в S&P Dow Jones Indices, которая как раз и рассчитывает этот ведущий индекс, фирма CFRA Research и другие аналитические компании, а вслед за ними и главные деловые СМИ — Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC и т.д. Эти же СМИ поставили рекорд под сомнение, потому что «бычий рынок» и «медвежий рынок» (bear market) — крайне условные и произвольные понятия.

Рост со дна 2009 года

Неформальная конвенция Уолл-стрит такова: под «бычьим» трендом понимается цикл, в котором ведущий биржевой индекс вырос на 20% относительно предыдущего минимума и далее не снижался на 20%. В соответствии с этим определением текущий bull market начался 9 марта 2009 года, когда индекс S&P 500 завершил торги на кризисном «дне» (676 пунктов). «Немногие инвесторы поставили бы на то, что самый продолжительный «бычий рынок» в американской истории вырастет из наихудшего финансового кризиса после Великой депрессии», — отмечает WSJ.

С 9 марта 2009 года по 22 августа 2018-го (данные по индексу S&P 500 взяты на 21:38 мск) американский рынок вырос на 323%, а его совокупная капитализация составляет около $31,6 трлн по сравнению с $8,1 трлн в марте 2009-го. Менее чем за два года, прошедшие от избрания Дональда Трампа президентом США, рынок акций страны подорожал на $7,7 трлн (согласно данным терминала Bloomberg). Для сравнения: за время «бычьего рынка» при Бараке Обаме (семь с половиной лет) капитализация американских бирж выросла на $15,8 трлн.

Однако предыдущий рекордный цикл роста был еще более доходным: за 3452 дня в 1990–2000 годах индекс S&P вырос на 417% (см. инфографику).

Все субъективно

Не все биржевые аналитики согласны, что нынешний «бычий» тренд — самый длинный в истории. Возможно, bull market, точно закончившийся в марте 2000 года со взрывом «пузыря доткомов», начался намного раньше — не в октябре 1990 года, а в декабре 1987-го, и длился 4494 дня. Все зависит от того, как расценивать падение S&P 500 на 19,92%, состоявшееся в промежутке между июлем и октябрем 2000 года, указывает CNN Money. Большинство аналитиков округляют то падение до 20% и считают, что это был «медвежий» цикл, разорвавший период роста с 1987 года. Но если считать, что падения на 20% не было, то «бычий рынок» продолжался с декабря 1987 года по март 2000-го.

«Самый долгий» подходит для броских заголовков, но все это очень субъективно», — отмечает Bespoke Investment Group. Снижение рынка на 19,34% в 1998 году или на 19,39% в 2011 году не было менее болезненным для инвесторов, чем падение на 19,92% в 1990-м, пишут аналитики Bespoke (данные представлены здесь). Если быть последовательным, в 1990 году падение индекса S&P 500 не достигло 20%, а значит, тот «бычий» цикл (1987–2000) остается рекордным по продолжительности, убеждены они.

Принятые на биржах определения «коррекции» (снижение как минимум на 10%) и «медвежьего рынка» (снижение как минимум на 20%) произвольны и не имеют под собой никаких объективных оснований, пишет Bloomberg. «Мы любим рекорды, любим круглые числа, но никто в здравом уме не станет использовать это как инвестиционную стратегию», — сказал агентству директор по исследованиям Pension Partners LLC Чарли Билелло. Есть альтернативные способы определять границы биржевых циклов, отмечает CNBC: например, некоторые считают, что «бычий рынок» начинается тогда, когда индекс превысил предыдущий докризисный максимум, и с этой точки зрения нынешний «бычий» цикл начался лишь в марте 2013 года, когда S&P 500 преодолел пик октября 2007 года.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: фондовый рынок , рынок акций , экономика США
Главное
«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке Бизнес
Материалы по теме
Путин прокомментировал новые санкции США Политика
Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter