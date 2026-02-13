Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ

Пересмотр ключевой ставки вниз до 15,5% продолжит влиять на доходность вкладов и стоимость кредитов в России, считают опрошенные РБК эксперты. Однако резкого изменения условий на рынке они не ждут

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение Банка России снизить ставку с 16 до 15,5% хотя и оказалась неожиданным для аналитиков, вызвало оперативную реакцию крупных банков. А некоторые участники рынка были готовы к смягчению денежно-кредитной политики, следует из комментариев представителей банков.

«Сбер» сообщил, что с 16 февраля пересмотрит стоимость рефинансирования кредитов с 19,4 до 18,9% годовых. При этом банк сохранит размер максимальной ставки по вкладам на уровне 15% годовых.

ВТБ анонсировал снижение ставок по кредитам наличными для действующих и новых клиентов «в среднем» на 3 процентных пункта. Точную базовую ставку банк не раскрыл, сейчас, согласно информации на сайте, диапазон начинается от 12,7% (полная стоимость кредита от 23,1%) по кредитам на сумму до 7 млн руб. и от 23,1% по остальным. Решение регулятора «задало новые координаты для всего розничного рынка», открывая этап планомерного смягчения условий кредитования, говорят в кредитной организации.

Представитель банка «Дом.РФ» сообщил РБК, что организация будет оценивать возможность изменения условий по своим продуктам, исходя из динамики на рынке. В банке напомнили, что в конце января снизили ставки по кредиту наличными и по рефинансированию в среднем на 1 п.п. Теперь минимальные ставки по продуктам составляют 13,2-13,3% при оформлении страховки и от 21,7% без этой опции.

«В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок», — сообщил РБК представитель ПСБ. Он добавил, что за день до заседания ЦБ, 12 февраля, изменили ставки по сберегательным продуктам — в зависимости от статуса клиента (новый, зарплатный, с активными тратами по картам) доходность по депозитам и накопительным счетам теперь составляет 15-16% годовых. Банк также пересмотрел в январе ставки по программам рыночной ипотеки — снижение оставило 0,8 п.п., до 18,69% для кредитов на новостройки и 18,99% для вторичного рынка.

Как поменяются условия на рынке вкладов

По данным ЦБ, на начало февраля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках опустилась до минимального значения с апреля 2024-го — 14,49%. В начале месяца незначительно повысилась доходность вкладов от шести месяцев до одного года — на 0,01 п.п, тогда как на остальных сроках произошло снижение в диапазоне 0,04–0,08 п.п., обращали внимание «РБК Инвестиции».

Пересмотр ставок стал продолжением январского тренда, когда в первую рабочую неделю нового года с 12 по 16 января сразу семь банков из топ-10 — ВТБ, банк «Дом.РФ», МКБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ПСБ и Совкомбанк — объявили о пересмотре ставок вниз. Но одновременно с волной коррекции на рынке в конце декабря — начале января банки также стали активнее предлагать сберегательные продукты с welcome-ставкой на «новые деньги». Такие вклады или накопительные счета, в частности, появились в шести банках (Альфа-банк, банк «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Сбербанк). Еще восемь банков стали предлагать новым клиентам повышенную доходность по депозитам, а 11 игроков — по накопительным счетам.

Максимальные ставки по вкладам до 1 года остаются на уровне 15,9-16% годовых, а по долгосрочным депозитам — достигают 18% годовых, оценивает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. Он обращает внимание, что с декабрьского заседания Банка России средние ставки в топ-20 банках скорректировались на 0,17-1,07 п.п. (в диапазон 12,9-14,4%), и сильнее всего упала доходность коротких вкладов на три месяца.

«В обновленном среднесрочном прогнозе регулятор снизил верхнюю границу прогноза ключевой ставки на этот год до 14,5% с 15%. Однако, по нашему мнению, рынок не закладывает стремительное смягчение ДКП», — полагает Алутин. По его словам, текущий тренд на плавную коррекцию ставок по вкладам сохранится с замедлением, так как «борьба за деньги вкладчиков будет вынуждать банки их удерживать».

«Пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными», — сообщили в ВТБ.

Как смягчение монетарной политики повлияет на кредиты

По прогнозам ВТБ, быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где «восстановление спроса набирает обороты». В банке фиксируют увеличение спроса со стороны потенциальных заемщиков и на беззалоговые ссуды, и на рыночную ипотеку.

«Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Несмотря на снижение ставок по вкладам, средняя стоимость потребительских кредитов, напротив, пока сохранится на текущем уровне, поскольку банки уже заложили действующую ставку в свои продукты, отмечает директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев. По его словам, к концу 2026 года возможно плавное снижение стоимости ссуд до 16-17% годовых.

Больших изменений не стоит ждать и в сегменте автокредитования, считает руководитель вертикали «авто» финтех-компании «Баланс-платформа» Алексей Бородавин. По его оценкам, среднее значение ставок на рынке сейчас составляет 10% для новых автомобилей и 21-23% для машин с пробегом (речь идет о ставках, которые субсидируются брендами или дилерскими центрами). По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года средняя величина ПСК (полной стоимости кредита. — РБК), отражающая не маркетинговые, а реальные ставки банков в сегменте залоговых автокредитов составляла 23,3-25,96% годовых.

«В целом, прогнозируем сохранение автокредитных ставок на текущем уровне как минимум до середины этого года с учетом сокращения программ господдержки и постепенного сворачивания субсидирования ставок со стороны автобрендов, в первую очередь, из Китая», — говорит Бородавин.

Руководитель «Ипотечного бюро» Камила Фазлыева ожидает небольшого снижения ставок по рыночной ипотеке, но призывает не забывать об ужесточившихся требованиях к заемщикам. «Это оценка их закредитованности и официальных доходов. Сегодня весомая доля заявок уходит в отказ и небольшое снижение ставки серьезно ситуацию не изменит», — говорит эксперт. По ее словам, об оттепели рыночной ипотеки говорить слишком рано. Она также прогнозирует, что некоторые банки могут снизить ставки примерно на 0,5 п.п.

По данным «Дом.РФ», на 6 февраля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банках составляла 20,49-20,5% годовых. С начала года показатель ушел вниз на 0,76 п.п.