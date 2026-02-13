 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ

Банки после решения ЦБ по ставке начали снижать стоимость кредитов
Пересмотр ключевой ставки вниз до 15,5% продолжит влиять на доходность вкладов и стоимость кредитов в России, считают опрошенные РБК эксперты. Однако резкого изменения условий на рынке они не ждут
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение Банка России снизить ставку с 16 до 15,5% хотя и оказалась неожиданным для аналитиков, вызвало оперативную реакцию крупных банков. А некоторые участники рынка были готовы к смягчению денежно-кредитной политики, следует из комментариев представителей банков.

  • «Сбер» сообщил, что с 16 февраля пересмотрит стоимость рефинансирования кредитов с 19,4 до 18,9% годовых. При этом банк сохранит размер максимальной ставки по вкладам на уровне 15% годовых.
  • ВТБ анонсировал снижение ставок по кредитам наличными для действующих и новых клиентов «в среднем» на 3 процентных пункта. Точную базовую ставку банк не раскрыл, сейчас, согласно информации на сайте, диапазон начинается от 12,7% (полная стоимость кредита от 23,1%) по кредитам на сумму до 7 млн руб. и от 23,1% по остальным. Решение регулятора «задало новые координаты для всего розничного рынка», открывая этап планомерного смягчения условий кредитования, говорят в кредитной организации.
  • Представитель банка «Дом.РФ» сообщил РБК, что организация будет оценивать возможность изменения условий по своим продуктам, исходя из динамики на рынке. В банке напомнили, что в конце января снизили ставки по кредиту наличными и по рефинансированию в среднем на 1 п.п. Теперь минимальные ставки по продуктам составляют 13,2-13,3% при оформлении страховки и от 21,7% без этой опции.
  • «В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок», — сообщил РБК представитель ПСБ. Он добавил, что за день до заседания ЦБ, 12 февраля, изменили ставки по сберегательным продуктам — в зависимости от статуса клиента (новый, зарплатный, с активными тратами по картам) доходность по депозитам и накопительным счетам теперь составляет 15-16% годовых. Банк также пересмотрел в январе ставки по программам рыночной ипотеки — снижение оставило 0,8 п.п., до 18,69% для кредитов на новостройки и 18,99% для вторичного рынка.

Как поменяются условия на рынке вкладов

По данным ЦБ, на начало февраля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках опустилась до минимального значения с апреля 2024-го — 14,49%. В начале месяца незначительно повысилась доходность вкладов от шести месяцев до одного года — на 0,01 п.п, тогда как на остальных сроках произошло снижение в диапазоне 0,04–0,08 п.п., обращали внимание «РБК Инвестиции».

Пересмотр ставок стал продолжением январского тренда, когда в первую рабочую неделю нового года с 12 по 16 января сразу семь банков из топ-10 — ВТБ, банк «Дом.РФ», МКБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ПСБ и Совкомбанк — объявили о пересмотре ставок вниз. Но одновременно с волной коррекции на рынке в конце декабря — начале января банки также стали активнее предлагать сберегательные продукты с welcome-ставкой на «новые деньги». Такие вклады или накопительные счета, в частности, появились в шести банках (Альфа-банк, банк «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Сбербанк). Еще восемь банков стали предлагать новым клиентам повышенную доходность по депозитам, а 11 игроков — по накопительным счетам.

Максимальные ставки по вкладам до 1 года остаются на уровне 15,9-16% годовых, а по долгосрочным депозитам — достигают 18% годовых, оценивает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. Он обращает внимание, что с декабрьского заседания Банка России средние ставки в топ-20 банках скорректировались на 0,17-1,07 п.п. (в диапазон 12,9-14,4%), и сильнее всего упала доходность коротких вкладов на три месяца.

«В обновленном среднесрочном прогнозе регулятор снизил верхнюю границу прогноза ключевой ставки на этот год до 14,5% с 15%. Однако, по нашему мнению, рынок не закладывает стремительное смягчение ДКП», — полагает Алутин. По его словам, текущий тренд на плавную коррекцию ставок по вкладам сохранится с замедлением, так как «борьба за деньги вкладчиков будет вынуждать банки их удерживать».

«Пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными», — сообщили в ВТБ.

Как смягчение монетарной политики повлияет на кредиты

По прогнозам ВТБ, быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагирует сегмент кредитов наличными, где «восстановление спроса набирает обороты». В банке фиксируют увеличение спроса со стороны потенциальных заемщиков и на беззалоговые ссуды, и на рыночную ипотеку.

«Видим устойчивый запрос со стороны клиентов, которые возвращаются к отложенным покупкам. Особенно ярко это проявляется в связке с ипотекой: люди приобретают квартиры и сразу хотят решать вопросы с ремонтом, мебелью, техникой», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Несмотря на снижение ставок по вкладам, средняя стоимость потребительских кредитов, напротив, пока сохранится на текущем уровне, поскольку банки уже заложили действующую ставку в свои продукты, отмечает директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев. По его словам, к концу 2026 года возможно плавное снижение стоимости ссуд до 16-17% годовых.

Больших изменений не стоит ждать и в сегменте автокредитования, считает руководитель вертикали «авто» финтех-компании «Баланс-платформа» Алексей Бородавин. По его оценкам, среднее значение ставок на рынке сейчас составляет 10% для новых автомобилей и 21-23% для машин с пробегом (речь идет о ставках, которые субсидируются брендами или дилерскими центрами). По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года средняя величина ПСК (полной стоимости кредита. — РБК), отражающая не маркетинговые, а реальные ставки банков в сегменте залоговых автокредитов составляла 23,3-25,96% годовых.

«В целом, прогнозируем сохранение автокредитных ставок на текущем уровне как минимум до середины этого года с учетом сокращения программ господдержки и постепенного сворачивания субсидирования ставок со стороны автобрендов, в первую очередь, из Китая», — говорит Бородавин.

Руководитель «Ипотечного бюро» Камила Фазлыева ожидает небольшого снижения ставок по рыночной ипотеке, но призывает не забывать об ужесточившихся требованиях к заемщикам. «Это оценка их закредитованности и официальных доходов. Сегодня весомая доля заявок уходит в отказ и небольшое снижение ставки серьезно ситуацию не изменит», — говорит эксперт. По ее словам, об оттепели рыночной ипотеки говорить слишком рано. Она также прогнозирует, что некоторые банки могут снизить ставки примерно на 0,5 п.п.

По данным «Дом.РФ», на 6 февраля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банках составляла 20,49-20,5% годовых. С начала года показатель ушел вниз на 0,76 п.п.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Георгий Недогибченко, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады потребкредиты Ипотека
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58