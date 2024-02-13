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Финансы ,  
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Банки резко увеличили долю отказов по потребкредитам

«Известия»: банки отклонили две трети заявок на потребкредиты в конце 2023 года
В России стали реже выдавать необеспеченные займы, в числе причин специалисты называют усиление регуляций со стороны Центробанка. Эксперты также отметили: в среднем должники тратили на кредиты к концу года 59,6% от доходов
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банки в ноябре и декабре 2023 года одобрили только треть (43,7 и 43,9%) заявок по выдаче необеспеченных займов, следует из статистики портала «Сравни», пишут «Известия».

Настолько частых отказов не было с первой половины года. В январе-февраля одобрили 34-38% заявок, весной — 38-39%. Летом доля одобренных потребительских кредитов выросла — в июне выдали кредитов по 43,7% заявкам, в июле — уже 48,6%, а в августе одобрение получила каждая вторая заявка — 50,6%. В сентябре и октябре показатель одобрения заявок составлял 46-48%.

Такая динамика связана с введением Центробанком новых макропруденциальных ограничений. С октября регулятор обязал банки ограничить выдачу кредитов тем клиентам, чья долговая нагрузка находится в диапазоне 50-80%. На них должно было приходиться не более 30% от всех выданных потребзаймов за квартал и не более 20% кредитных карт. ЦБ намеревался таким образом охладить рынок, пояснили в «Сравни», что сказалось на числе оформленных необеспеченных ссуд.

При этом в прошлом декабре объем предоставленных потребкредитов оказался минимальным для последнего месяца года за последние пять лет — 429,9 млрд руб., выяснила аналитическая компания Frank RG

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Общество
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Банк России не первый раз прилагает усилия, чтобы «остудить» рынок необеспеченных кредитов, судя по доле отказов, эта задача выполняется, рассказал «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Действия ЦБ привели стремлению банков поддерживать имеющийся объем кредитного портфеля, а не наращивать его, другой причиной роста количества отказов — решения регулятора против оформления потребительских кредитов для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Эксперты отмечают, что при этом во второй половине 2023 года показатель предельной долговой нагрузки вырос до 59,6% — в среднем такую долю от заработка россияне направляли на погашение кредитов. Кроме того, у каждого третьего россиянина была просроченная задолженность по как минимум одному займу, а немногим больше трети обратились к микрозаймам, отмечают в «Сравни».

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К концу прошлого года в России доля заемщиков, которые имеют пять и более активных кредитов, достигла 8,6%. За последние два года доля этой категории банковских клиентов практически удвоилась: на конец 2021 года она составляла 4,7%.

В целом число российских заемщиков с несколькими кредитами непрерывно увеличивается с 2019 года, наибольший прирост пришелся на 2022-й: доля клиентов с одним активным кредитным договором тогда сократилась до 49,7%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
потребкредитование потребительские кредиты кредиты
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