Выдачи потребкредитов в декабре оказались на минимуме за пять лет

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В декабре 2023 года российские банки одобрили физлицам 2,36 млн кредитов наличными на 429,9 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG, поступившей в РБК.

Объем предоставленных ссуд оказался минимальным для последнего месяца года за последние пять лет — меньше было выдано только в декабре 2017-го (319,2 млрд руб.). По сравнению с прошлогодним результатом продажи необеспеченных кредитов сократились на 22%. Относительно ноября выдачи в денежном выражении упали на 9%, а в количественном — на 15%.

Сжатие объемов необеспеченного кредитования продолжается четвертый месяц подряд. Охлаждение рынка началось в сентябре на фоне роста ключевой ставки и ставок по кредитам, а также ужесточения регулирования со стороны Банка России. ЦБ с 1 сентября поднял для банков надбавки по необеспеченным кредитам, предоставленным клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. С 1 октября для кредиторов стали действовать новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ) — количественные ограничения на выдачи необеспеченных ссуд с определенными характеристиками. Меры теперь затрагивают кредиты заемщикам с ПДН выше 50%, то есть тем, кто тратит на обслуживание кредитов свыше половины своего официального дохода. Раньше они касались заемщиков с ПДН выше 80%.

С 1 января 2024 года лимиты для банков были снижены еще раз. Кроме того, банки и МФО теперь обязаны предупреждать заемщиков о высоком росте долговой нагрузки при оформлении новых кредитов.