ЦБ увеличит объем продаж валюты почти до ₽5 млрд в день

Банк России в январе на 1,35 млрд руб. увеличит объем операций по продаже валюты на внутреннем рынке. Рост связан с сокращением покупок Минфином валюты и золота по бюджетному правилу, а также с увеличением собственных продаж ЦБ

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В январе и начале февраля Минфин России ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 4,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке (то есть покупать валюту) и одновременно продавать валюту еще на 8,86 млрд руб. в день. Таким образом, объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит эквивалент 4,76 млрд руб. в день.

В январе 2025 года объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 80,3 млрд руб., прогнозирует Минфин. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых по итогам декабря составило минус 10,1 млрд руб., отмечается в сообщении министерства.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд руб.», — раскрыли планы в ведомстве.

ЦБ будет зеркалировать эти операции, покупая валюту (юани) на внутреннем рынке. Одновременно в рамках собственных операций регулятор до конца июня 2025 года будет продавать валюту на 8,86 млрд руб. в день. То есть с 15 января по 6 февраля объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 4,76 млрд руб. С 9 по 14 января объем чистых продаж валюты со стороны регулятора составлял эквивалент 3,41 млрд руб. в день.

В декабре ЦБ не зеркалировал операции Минфина. С 27 ноября 2024-го, после резкого ослабления рубля на фоне нового пакета санкций в отношении российского финансового сектора, Банк России до конца года приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в целях зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. При этом ЦБ продолжил проводить собственные операции по продаже валюты на 8,4 млрд руб. в день. С 2025 года объем собственных операций ЦБ увеличен до 8,86 млрд руб. в день.