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Финансы ,  
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Финразведка увидела риски для рейтинга России в FATF из-за криптовалют

Замглавы РФМ Негляд: отсутствие закона о криптовалюте повлияет на рейтинг в FATF
FATF может понизить рейтинг России в части следования рекомендациям о регулировании криптовалют, предупредил Росфинмониторинг. Это еще один повод ускорить принятие законодательства в этой сфере, считает ведомство
Герман Негляд
Герман Негляд (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) может понизить рейтинг России по выполнению рекомендаций FATF в части регулирования криптовалют. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов».

«Для более эффективного противодействия этому виду преступности (с использованием криптовалют. — РБК) регуляторные меры [в отношении криптовалют] должны быть приняты. Мы неоднократно говорили о том, что решение этого вопроса, конечно, затянулось. На прошлой неделе в Китае состоялось пленарное заседание евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — в нее входят, кроме стран постсоветского пространства, Индия, Китай, — где рассматривался, в том числе, отчет о прогрессе Российской Федерации по выполнению рекомендаций FATF», — сказал Негляд.

Он подчеркнул, что FATF настоятельно рекомендует странам снижать риски с криптовалютами путем их регулирования. «Ну и, судя по всему, рейтинг наш по соответствующей рекомендации будет понижен, поскольку этот закон до настоящего времени у нас не принят ни с точки зрения регулирования криптобирж, криптообменников, ни с точки зрения их запретов. Это еще один повод нам ускорить эту работу», — предупредил Негляд.

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Финансы
Фото:Shutterstock

FATF — межправительственная организация, функционирующая с 1989 года. Она занимается выработкой практик и стандартов противодействия сомнительным операциям в финансовом секторе, которые совершаются с целью обналичивания или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Однако это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, при этом Россия продолжает выполнять рекомендации FATF.

Рейтинг FATF — градация стран мира по уровню выполнения рекомендаций международной группы, в нем 40 основных рекомендаций. В 2019 году суммарно по рейтингам Россия вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире.

По оценке Росфинмониторинга, использование криптовалют в преступных целях в России является повышенным риском. Как уточнил Негляд, его можно снизить двумя способами: регуляторным и технологическим. «Что касается регуляторного метода, это, в первую очередь, регулирование оборотов криптовалюты за счет включения криптобирж, криптообменников в число сообщающихся объектов, сотрудничающих организаций по нашему антиотмывочному законодательству. Это означает то, что такие организации должны выполнять обязанности, идентичные банкам. А именно идентификация клиентов, хранение данных об операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и так далее», — объяснил Негляд. Он назвал этот способ регулирования более предпочтительным, чем полный запрет криптовалют, так как в России значительное количество физических и юридических лиц владеют криптовалютой.

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Финансы
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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К технологическим способам снижения риска от использования криптовалют Негляд отнес программный комплекс «Прозрачный блокчейн», который разработал Росфинмониторинг. Он позволяет отслеживать операции с примерно двумя десятками криптовалют и на практике помогать правоохранительным органам расследовать конкретные преступления, продолжил Негляд: «Мы приводили примеры, как «Прозрачный блокчейн» помог расследовать заказное убийство, которое было оплачено криптовалютой, ряд экономических преступлений, коррупционных преступлений и так далее».

В России в настоящее время отсутствует регулирование криптовалют. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения криптовалют. С этой инициативой не согласился Минфин. Ведомство подготовило свою концепцию регулирования криптовалют. Согласно ей, граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать. В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. По этому законопроекту ЦБ и Минфин занимают единую позицию, но он до сих пор не принят.

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криптовалюта Росфинмониторинг

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