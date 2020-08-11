Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта и предложил включить создание сервиса в новый федеральный проект. Уже созданный прототип опробован в сфере борьбы с наркотиками

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть у РБК).

К настоящему времени совместно с Физическим институтом имени Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin), он опробован в сфере противодействия наркобизнесу, говорится в письме. С прототипом ознакомилось МВД и заинтересовалось его использованием, интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран, указывается в документе.

До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м и 90 млн руб. — в 2023-м, следует из приложения к письму.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта «Искусственный интеллект», но комментировать его содержание отказались. О проекте «Прозрачный блокчейн» знают два источника РБК в криптоиндустрии. Росфинмониторинг и МВД не ответили на запросы РБК.