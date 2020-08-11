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Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с помощью искусственного интеллекта и предложил включить создание сервиса в новый федеральный проект. Уже созданный прототип опробован в сфере борьбы с наркотиками
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть у РБК).

К настоящему времени совместно с Физическим институтом имени Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin), он опробован в сфере противодействия наркобизнесу, говорится в письме. С прототипом ознакомилось МВД и заинтересовалось его использованием, интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран, указывается в документе.

До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м и 90 млн руб. — в 2023-м, следует из приложения к письму.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта «Искусственный интеллект», но комментировать его содержание отказались. О проекте «Прозрачный блокчейн» знают два источника РБК в криптоиндустрии. Росфинмониторинг и МВД не ответили на запросы РБК.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с IT-отраслью 10 июня 2020 года поручил в срок до 31 августа утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект». Cогласно заключению профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика», до 2024 года на него планируется выделить из бюджета 89,69 млрд руб. Минкомсвязь предлагала объединить в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» федеральный проект по развитию искусственного интеллекта и уже утвержденный проект «Цифровые технологии», но, согласно протоколу заседания рабочей группы «Цифровые технологии» от 5 июня 2020 года, ее участники не поддержали такой подход.

Зачем Росфинмониторингу следить за криптотранзакциями

Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается из-за острой необходимости создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма: «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма». Пользователями системы могут быть органы власти, Банк России и финансовые организации, считают в Росфинмониторинге. Проект уникален для России, на мировом рынке существуют аналоги, самый известный из которых создан американской компанией Chainalysis.

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Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
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Фото: Mike Segar / Reuters

Система, в частности, позволит:

  • мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг;
  • проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;
  • частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние — системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций;
  • сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как в России будут регулировать цифровые активы

Летом 2020 года в России приняли закон «О цифровых финансовых активах», который вводит два понятия: сами ЦФА (цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале) и «цифровая валюта» (совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве платежного средства, но при этом не являются денежной единицей России или иного государства). Цифровой валютой, к которой относятся и действующие криптовалюты, запрещено расплачиваться за товары и услуги в России, но ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки, при этом владение цифровой валютой и сделки с ней необходимо декларировать.

Как искусственный интеллект поможет следить за криптосферой

Росфинмониторинг планирует создать ИИ, который будет мониторить весь интернет в поиске противоправных действий с криптоактивами, объясняет член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Транзакции с помощью криптовалюты совершаются в блокчейн-системах. Основное свойство блокчейна — неизменность информации о сделках, каждый этап которой связан в цепочку и поэтому ее невозможно изменить. Эти данные доступны всем участникам блокчейна, но идентифицировать участников сделок можно будет только в том случае, если известна хоть какая-то начальная информация, объясняет эксперт.

Например, если есть сведения о том, что какой-то аккаунт создан на сайте в даркнете, можно проследить аккаунты, которые пересылали средства на его криптокошелек, добавляет технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский: «Дальше, если вы хотите открыть аккаунт на какой-нибудь законной криптобирже, а потом выводите средства на аккаунт, связанный транзакциями с аккаунтом из даркнета, то это повод для офицера безопасности биржи обратить внимание на ваш аккаунт».

Что касается ЦФА, то они, согласно новому закону, не приобретаются анонимно — надо соответствовать ряду требований, например, быть квалифицированным инвестором, напоминает Куликов: «Это сродни обычной сделке приобретения акций, где все стороны известны, но только в электронном формате».

Хотя расплачиваться цифровой валютой по новому законодательству нельзя, она может быть объектом сделок купил-продажи, и это позволяет взыскивать ее в рамках «антиотмывочного» законодательства, объясняет руководитель направления «Цифровые процессы» ИТ-компании КРОК Виктор Смирнов.

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Фото: РИА Новости

Будет ли новая система эффективной

Подобный сервис может быть наиболее эффективным после накопления большого объема нормальных транзакций по финансовым операциям, чтобы с его помощью обучить алгоритмы выделения аномальных транзакций, считает Смирнов. По его словам, апробация системы в рамках проекта «Прозрачный блокчейн» прошла успешно и доказала, что по технической части проекта проблем не будет.

Криптовалюты действительно являются одним из наиболее распространенных способов оплаты незаконных товаров и услуг, но Росфинмониторингу будет сложно изменить эту ситуацию, так как блокчейн-системы не базируются в России, а распространяются по всему интернету, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов: «В теории это можно было бы сделать посредством блокировки интернет-сайтов, которые позволяют осуществлять расчеты через криптовалюту, но большинство таких сайтов или пользователей используют VPN, маскируя присутствие и выдавая свой IP-адрес за ту юрисдикцию, где такие расчеты не запрещены». То есть нужно, «чтобы весь мир объединился в борьбе против криптовалют», одному Росфинмониторингу такая задача не под силу, считает он.

Этот вопрос международный, а не сугубо национальный, соглашается Смирнов: «Необходимо учесть требования по эффективному информационному обмену с международным контуром, чтобы не ограничиваться национальным сегментом при расследовании криптотранзакций».

Авторы: Евгения Чернышова, Владислав Скобелев
При участии: Дмитрий Серков
Теги: криптовалюты, Росфинмониторинг
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