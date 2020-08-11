Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами

Зачем Росфинмониторингу следить за криптотранзакциями
Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается из-за острой необходимости создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма: «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма». Пользователями системы могут быть органы власти, Банк России и финансовые организации, считают в Росфинмониторинге. Проект уникален для России, на мировом рынке существуют аналоги, самый известный из которых создан американской компанией Chainalysis.
Система, в частности, позволит:
- мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг;
- проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;
- частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние — системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций;
- сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как в России будут регулировать цифровые активы
Летом 2020 года в России приняли закон «О цифровых финансовых активах», который вводит два понятия: сами ЦФА (цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале) и «цифровая валюта» (совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве платежного средства, но при этом не являются денежной единицей России или иного государства). Цифровой валютой, к которой относятся и действующие криптовалюты, запрещено расплачиваться за товары и услуги в России, но ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки, при этом владение цифровой валютой и сделки с ней необходимо декларировать.
Как искусственный интеллект поможет следить за криптосферой
Росфинмониторинг планирует создать ИИ, который будет мониторить весь интернет в поиске противоправных действий с криптоактивами, объясняет член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Транзакции с помощью криптовалюты совершаются в блокчейн-системах. Основное свойство блокчейна — неизменность информации о сделках, каждый этап которой связан в цепочку и поэтому ее невозможно изменить. Эти данные доступны всем участникам блокчейна, но идентифицировать участников сделок можно будет только в том случае, если известна хоть какая-то начальная информация, объясняет эксперт.
Например, если есть сведения о том, что какой-то аккаунт создан на сайте в даркнете, можно проследить аккаунты, которые пересылали средства на его криптокошелек, добавляет технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский: «Дальше, если вы хотите открыть аккаунт на какой-нибудь законной криптобирже, а потом выводите средства на аккаунт, связанный транзакциями с аккаунтом из даркнета, то это повод для офицера безопасности биржи обратить внимание на ваш аккаунт».
Что касается ЦФА, то они, согласно новому закону, не приобретаются анонимно — надо соответствовать ряду требований, например, быть квалифицированным инвестором, напоминает Куликов: «Это сродни обычной сделке приобретения акций, где все стороны известны, но только в электронном формате».
Хотя расплачиваться цифровой валютой по новому законодательству нельзя, она может быть объектом сделок купил-продажи, и это позволяет взыскивать ее в рамках «антиотмывочного» законодательства, объясняет руководитель направления «Цифровые процессы» ИТ-компании КРОК Виктор Смирнов.
Будет ли новая система эффективной
Подобный сервис может быть наиболее эффективным после накопления большого объема нормальных транзакций по финансовым операциям, чтобы с его помощью обучить алгоритмы выделения аномальных транзакций, считает Смирнов. По его словам, апробация системы в рамках проекта «Прозрачный блокчейн» прошла успешно и доказала, что по технической части проекта проблем не будет.
Криптовалюты действительно являются одним из наиболее распространенных способов оплаты незаконных товаров и услуг, но Росфинмониторингу будет сложно изменить эту ситуацию, так как блокчейн-системы не базируются в России, а распространяются по всему интернету, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов: «В теории это можно было бы сделать посредством блокировки интернет-сайтов, которые позволяют осуществлять расчеты через криптовалюту, но большинство таких сайтов или пользователей используют VPN, маскируя присутствие и выдавая свой IP-адрес за ту юрисдикцию, где такие расчеты не запрещены». То есть нужно, «чтобы весь мир объединился в борьбе против криптовалют», одному Росфинмониторингу такая задача не под силу, считает он.
Этот вопрос международный, а не сугубо национальный, соглашается Смирнов: «Необходимо учесть требования по эффективному информационному обмену с международным контуром, чтобы не ограничиваться национальным сегментом при расследовании криптотранзакций».