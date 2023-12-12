Минфин предложил экспортировать добытую криптовалюту как газ

Минфин разработал концепцию экспорта криптовалюты как продукта майнинговой деятельности. Механизм должен работать по аналогии с экспортом газа

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Российские майнеры могут получить право продавать криптовалюту как экспортный товар. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов».

«Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется», — сказал Чебесков.

Чебесков напомнил, что Минфин и Банк России занимают единую позицию о том, чтобы признать майнинг криптовалют как отрасль, а также обеспечить возможность расчетов криптовалютами во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Он определяет механизм продажи майнерами произведенной валюты, а также запрещает рекламу цифровой валюты или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц. Криптовалюту, полученную в результате майнинга, можно будет продавать на зарубежных площадках «без использования российской информационной инфраструктуры». Добытую криптовалюту можно будет добывать двумя способами: через иностранные системы без соблюдения норм закона о валютном регулировании и через созданную в рамках эксперимента площадку. В обоих случаях о сделках надо будет уведомить ФНС. ЦБ отмечал, что добытая криптовалюта может продаваться исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам.

Летом 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект о регулировании майнинга криптовалют может заработать в 2024 году. Как следует из карточки законопроекта, работа над документом продолжается после рассмотрения в первом чтении.