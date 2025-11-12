ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП
Банки будут проверять на признаки мошенничества не просто крупные переводы самому себе с использованием системы быстрых платежей (СБП), а переводы, которые совершаются другому физлицу после этого, заявили в пресс-службе Центробанка.
Так там объяснили заявление директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, который рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.
В ЦБ уточнили, что на признаки мошенничества будут проверять только переводы по СБП от 200 тыс. руб. «условно «незнакомому» человеку». «Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — подчеркнули там.
ЦБ несколько раз публиковал перечни признаков мошеннических операций, например для онлайн-переводов или снятия наличных через банкомат. В последний, действующий с 1 сентября, вошел в том числе перевод более 200 тыс. руб. самому себе незадолго до запроса на выдачу наличных.
Материал дополняется.
