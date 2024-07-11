ЦБ назвал новые признаки мошеннических операций

Банки должны будут приостанавливать операции, если в их собственной базе счет, на который переводят средства, значится как мошеннический, при возбуждении уголовного дела или в связи с данными, свидетельствующими о схеме мошенников

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Центробанк расширил список признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки при предотвращении подобных действий. Добавилось еще три критерия, при фиксации которых банк должен приостановить операции:

счет, на который переводятся средства, занесен в собственную базу банка как счет, по которому проводились мошеннические операции. Эта норма будет действовать, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ;

информация о возбуждении уголовного дела от клиента или другого заинтересованного лица, а не только полученная при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России;

поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции (например, информация от оператора связи о нехарактерной для клиента телефонной активности перед переводом средств или росте числа входящих сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах).

Эти критерии дополняют ранее объявленные: если счет, на который переводят деньги, есть в базе ЦБ о мошеннических счетах; если операция нетипична для клиента или устройство, с которого пытаются совершить операцию, ранее использовалось злоумышленниками.

Требования к банкам приостанавливать такие операции вступают в силу 25 июля. В тот же день начнет действовать и приказ, согласно которому банки должны будут вернуть деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, клиентам в течение 30 дней после их обращения.

Для этого есть три основания: если счет, на который перевели средства, находится в базе мошеннических; если банк не уведомил клиента о переводе без его согласия и если карта была утеряна или ей воспользовались без согласия клиента. В последнем случае клиент должен предупредить банк об утере, иначе банк имеет право не возвращать средства.