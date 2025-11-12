ЦБ: крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

В ЦБ объяснили меры новыми уловками мошенников. Банки будут учитывать такой перевод, если в тот же день кто-либо попытается перевести деньги другому лицу, которому не делал никаких переводов в течение шести месяцев

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) включат в признаки мошеннических операций. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он пояснил агентству, что мошенники стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по СБП. Банки будут учитывать такой перевод, если в тот же день кто-либо попытается перевести деньги другому лицу, которому не делал никаких переводов в течение полугода.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — уточнил Уваров.

На данный момент в перечне признаков мошеннических операций таковых шесть. Более чем за год, в течение которого он не менялся, мошенники научились новым махинациям и способам обмана, пояснял директор департамента ЦБ.

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России обнародует в ближайшее время. Как говорил Уваров, к ним также отнесут смену номера телефона для входа в интернет-банк и получение банком информации от оператора, что у клиента изменились характеристики телефона, «например используется нетипичный интернет-провайдер».

В распоряжении ЦБ есть перечни признаков мошеннических операций для разных случаев, например для онлайн-переводов и снятия наличных через банкомат. Банки должны руководствоваться списками при предотвращении действий злоумышленников. Требование приостанавливать такие операции вступило в силу 25 июля 2024 года.

В перечень, касающийся переводов, в частности, входят следующие пункты:

счет, на который переводят деньги, есть в базе ЦБ о мошеннических счетах;

операция нетипична для клиента или устройство, с которого пытаются совершить операцию, ранее использовалось злоумышленниками;

счет, куда переводятся средства, занесен в собственную базу банка как ранее использованный для мошеннических операций и др.