ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Открытие фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фоторепортаж Общество, 11:25  В Москве за сутки выявили 670 новых случаев коронавируса Общество, 11:16 Экс-игрок «Спартака» Ананидзе покинул «Ротор» через месяц после перехода Спорт, 11:04 Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП на севере Москвы Общество, 11:04 В России провели более 40 млн тестов на коронавирус Общество, 11:00 В США увидели опасность в сближении России и Китая Политика, 10:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября Общество, 10:50 Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 18,5 тыс. Общество, 10:49 За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек Общество, 10:47 Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США Политика, 10:37 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 10:35 В Хабаровске прошел десятый субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 10:30 Много искусства и «Бульба. Пир»: куда пойти и что делать в сентябре Стиль, 10:22 Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы Общество, 10:11
Финансы ,  
0 

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

ЦБ после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, когда мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт банковских клиентов для получения сведений об их счетах через голосовое меню одного из банков
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк, написал в письме в адрес кредитных организаций Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке.

Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт, следует из письма.

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Финансы
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Как мошенники использовали голосовое меню

ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма. В результате было установлено следующее:

  • Мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя телефонные номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам денежных средств на картах клиентов, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт.
  • После этого мошенники, используя методы социальной инженерии (психологические методы, направленные на обман клиентов), звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками банка. Как говорится в письме, «для преодоления барьера недоверия и успешного применения иных методов социальной инженерии» они использовали информацию об остатках денежных средств.
  • Номера телефонов клиентов и номера принадлежащих им банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. Источник получения этих данных однозначно не установлен, однако, как считают в ЦБ, мошенники могли их получить из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе, следует из письма.
Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как утекли данные клиентов Joom

В конце августа ЦБ и платежная система Visa предупредили банки о том, что в Сети распространяется база 55 тыс. клиентов маркетплейса Joom, которая в том числе содержит данные о банковских картах, номерах телефона и ФИО покупателей. Среди данных оказались сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф Банка, Росбанка, Почта Банка, Киви Банка, Абсолют Банка, «Ак Барса», Промсвязьбанка, Ситибанка, ЮниКредит банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Ренессанс Кредит», РНКБ, МТС-банка, УБРиРа и других российских, а также зарубежных банков. Часть банков решили перевыпустить карты пострадавшим клиентам или усилить контроль за операциями по ним. Вскоре в интернет из скомпрометированной базы Joom попали данные 31 тыс. клиентов ВТБ.

На то, что мошенникам была известна информация об остатке на счете, жаловались клиенты Райффайзенбанка, писали «Известия». При этом в Сети появилась база данных 27 тыс. его клиентов, которая также была частью базы Joom. 4 сентября Райффайзенбанк предупредил об участившихся звонках клиентам от мошенников, но исключал утечку данных из самого банка.

Что рекомендовал ЦБ

После обнаружения мошенничества ФинЦЕРТ ЦБ еще раз указал на необходимость следовать рекомендуемым мерам, пояснил представитель регулятора: «Банки при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме должны использовать дополнительный параметр аутентификации, например секретный код, который устанавливается клиентом при заключении договора. Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты».

В самом письме отмечается, что безопасным идентификатором не может считаться и телефонный номер клиента из-за проблемы с подменной номеров и утечек клиентских данных. Банкам также следует обеспечить синхронизацию обращений в системы интерактивного голосового меню с системами антифрода (борьбы с мошенничеством) и выявлять аномальную активность клиентов после использования интерактивного голосового меню.

Joom заявил об отсутствии угрозы средствам клиентов из-за утечки
Финансы
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

РБК направил запрос в крупнейшие банки. ВТБ, который использует функцию интерактивного голосового меню, настроил систему безопасности таким образом, чтобы максимально защищать клиентов при использовании данной услуги, сказал представитель банка. «Яндекс.Деньги» не фиксировали роста числа звонков мошенников клиентам, а для запроса баланса по карте необходимы логин и пароль, в отдельных случаях также может быть запрос СМС или одноразового пароля, отметил представитель компании.

Интерактивное голосовое меню дает возможность узнать баланс счета, сменить PIN-код и т.д., отмечает руководитель направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Андрей Заикин. «Между тем для расширения функционала требуется интеграция со все большим количеством систем внутри банка, что влечет за собой дополнительные риски с точки зрения информационной безопасности (ИБ). Ведь один метод защиты, примененный в одном приложении, может полностью закрыть угрозу ИБ, а в другом приложении сработать не так эффективно», — предупреждает он.

Лучше давать голосовому помощнику дополнительный функционал только при использовании заранее заданного специального кода, а не только номера телефона и последних цифр карты, говорит Заикин, и многие банки уже это делают. Банки могут установить в голосовом меню для проверки клиента СМС или push-уведомления, отмечает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, мошенники, банки
Материалы по теме
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Финансы
Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter