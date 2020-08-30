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Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

Данные банковских карт клиентов ВТБ, которые были покупателями маркетплейса Joom, оказались в свободном доступе. В банке сообщили, что эта утечка не несет угрозы для клиентов
ВТБ VTBR ₽0,03595 -0,39% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom.

Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom. В базе содержались сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф Банка и других российских и зарубежных банков. Ряд кредитных организаций заблокировали скомпрометированные карты и перевыпустили их.

База с клиентами ВТБ и база с клиентами других банков схожие по формату: они содержат первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.

«Угрозы сохранности средств клиентов нет: данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов», — заверил представитель ВТБ, добавив, что в настоящий момент банк проводит всестороннюю проверку данного инцидента, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Также с файлом, содержащим 31 тыс. строку, распространяются еще два файла с данными клиентов ВТБ (в общей сложности 49 тыс. строк), которые отличаются по формату: эти базы не указывают платежную систему, а также подробный адрес проживания, только город или населенный пункт.

Как сообщает основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян в своем Telegram-канале «Утечки информации», всего в утекшей базе Joom содержится более 800 тыс. строк, из которых более 550 тыс. содержат данные клиентов российских банков. Эта база продается за $3 тыс.

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Финансы
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

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Представитель Joom ранее не смог подтвердить данные о сливе данных 55 тыс. пользователей, но признал, что маркетплейс зафиксировал утечку в марте, когда злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов. В Joom заявили, что устранили угрозу дальнейшей утечки и прекратили отношения с контрагентом. Весной, когда компания сообщала о произошедшем, речь шла не менее чем о тысяче пользователей в России и Белоруссии.

РБК направил запрос в Joom.

Авторы: Евгения Чернышова, Наталия Анисимова
Теги: утечка, ВТБ, банковские карты
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