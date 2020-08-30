Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

Данные банковских карт клиентов ВТБ, которые были покупателями маркетплейса Joom, оказались в свободном доступе. В банке сообщили, что эта утечка не несет угрозы для клиентов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom.

Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom. В базе содержались сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф Банка и других российских и зарубежных банков. Ряд кредитных организаций заблокировали скомпрометированные карты и перевыпустили их.

База с клиентами ВТБ и база с клиентами других банков схожие по формату: они содержат первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания.

«Угрозы сохранности средств клиентов нет: данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов», — заверил представитель ВТБ, добавив, что в настоящий момент банк проводит всестороннюю проверку данного инцидента, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Также с файлом, содержащим 31 тыс. строку, распространяются еще два файла с данными клиентов ВТБ (в общей сложности 49 тыс. строк), которые отличаются по формату: эти базы не указывают платежную систему, а также подробный адрес проживания, только город или населенный пункт.