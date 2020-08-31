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Joom заявил об отсутствии угрозы средствам клиентов из-за утечки

Маркетплейс признал, что данные банковских карт, попавшие в Сеть, совпадают с данными из мартовской утечки. Joom заверил, что злоумышленники не могут получить доступ к средствам клиентов, но предупредил о звонках мошенников
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Joom проверил два фрагмента данных банковских карт пользователей маркетплейса, которые попали в открытый доступ, и признал, что они совпадают с данными из утечки, которая произошла в марте. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В Joom заявили, что утекшие данные не являются полной базой маркетплейса и злоумышленники получили доступ только к части сведений о пользователях.

«Эти данные не являются платежной информацией: с их помощью нельзя получить доступ к финансовым средствам пользователей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что точный объем утечки невозможно установить «из-за денормализованности данных, в частности, их избыточности и вероятного дублирования по отдельным признакам».

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Финансы
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Оценки маркетплейса приблизительно совпадают с цифрами, уже озвученными в СМИ», — добавили в Joom.

Наиболее свежие из этих данных датируются 4 марта — за два дня до того, как утечку устранили. Там содержатся имена и контакты пользователей, адреса оформления заказов, сроки действия карт и названия банков, которые их выпустили. «При помощи этих данных нельзя совершить финансовые операции, однако пользователи могут получать мошеннические звонки», — предупредил маркетплейс.

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На прошлой неделе Центробанк и платежная система Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. карт клиентов, которые пользовались Joom. В эту базу попали сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и других российских и зарубежных кредитных организаций.

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Помимо этого накануне стало известно, что в свободном доступе оказался файл с 31 тыс. данных банковских карт клиентов ВТБ, также пользовавшихся Joom. Документ распространялся в Telegram-каналах, в нем содержались первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания. В ВТБ заверили, что эта утечка не несет угрозы для клиентов, и сообщили о начатой проверке.

Во время мартовской утечки злоумышленники получили доступ к инфраструктуре одного из подрядчиков Joom. Маркетплейс заявил, что прекратил с ним отношения и устранил угрозу дальнейшей утечки.

Авторы: Антон Фейнберг, Наталия Анисимова
Теги: маркетплейс, утечка, банковские карты
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