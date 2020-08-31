Joom заявил об отсутствии угрозы средствам клиентов из-за утечки
Joom проверил два фрагмента данных банковских карт пользователей маркетплейса, которые попали в открытый доступ, и признал, что они совпадают с данными из утечки, которая произошла в марте. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
В Joom заявили, что утекшие данные не являются полной базой маркетплейса и злоумышленники получили доступ только к части сведений о пользователях.
«Эти данные не являются платежной информацией: с их помощью нельзя получить доступ к финансовым средствам пользователей», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что точный объем утечки невозможно установить «из-за денормализованности данных, в частности, их избыточности и вероятного дублирования по отдельным признакам».