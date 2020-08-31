Joom заявил об отсутствии угрозы средствам клиентов из-за утечки

Маркетплейс признал, что данные банковских карт, попавшие в Сеть, совпадают с данными из мартовской утечки. Joom заверил, что злоумышленники не могут получить доступ к средствам клиентов, но предупредил о звонках мошенников

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Joom проверил два фрагмента данных банковских карт пользователей маркетплейса, которые попали в открытый доступ, и признал, что они совпадают с данными из утечки, которая произошла в марте. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В Joom заявили, что утекшие данные не являются полной базой маркетплейса и злоумышленники получили доступ только к части сведений о пользователях.

«Эти данные не являются платежной информацией: с их помощью нельзя получить доступ к финансовым средствам пользователей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что точный объем утечки невозможно установить «из-за денормализованности данных, в частности, их избыточности и вероятного дублирования по отдельным признакам».