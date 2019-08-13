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Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,95%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение НДС было ошибкой, считает глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Государство увеличило доходы, но люди могли бы лучше распорядиться деньгами. А низкие темпы роста экономики ведут к накоплению социального недовольства
Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Финансы
Михаил Задорнов — РБК:

«На мой взгляд, ошибочным шагом было повышение НДС с 18 до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а расходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы до 2007-го, его просто сложно себе представить», — сказал Задорнов.

Из экономики изъяли деньги, государство «забрало их себе», но оно «не может распорядиться этими деньгами», о чем свидетельствует профицит, добавил Задорнов. «Я не придерживаюсь точки зрения, что если деньги из экономики забирает государство, то это хорошо. Если налоги достаточные и есть профицит, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они распорядятся деньгами лучше государства», — добавил глава «Открытия».

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.

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«Есть и институциональные факторы, замедляющие экономический рост. Бизнес совершенно четко говорит: это вопрос судебной системы, роли и места правоохранительных органов в целом. Это базовые вещи, без изменения которых очень сложно рассчитывать на экономический рост. Если экономика не растет хотя бы на 3% в год, это ведет к накоплению социального недовольства, страна не может нормально решать свои проблемы», — добавил Задорнов.

Отсутствие роста ведет к новым конфликтам между разными группами интересов, а они «в большей или меньшей степени привлекают представителей силовых структур для решения экономических вопросов», отметил глава «Открытия»: «То есть для бизнеса растут издержки уже даже не роста, а элементарного сохранения [позиций]». Для изменения настроений бизнеса и общества нужны «очень существенные сигналы», например реформа ФСИН, введение частных тюрем и приставов, снижение налоговой нагрузки, считает Задорнов.

НДС в России вырос с 1 января. Правительство собирается потратить дополнительные поступления на финансирование национальных проектов из майского указа президента, исполнение которых обойдется в 25,7 трлн руб. за шесть лет. На фоне роста налога рост потребительских цен ускорился, а ЦБ повысил ключевую ставку. Минэкономразвития отмечало, что повышение НДС привело к ослаблению внутреннего спроса и более медленному росту экономики.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский
Теги: Михаил Задорнов, «ФК Открытие», НДС
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