Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

За январь—июнь объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 млрд руб. Такого резкого возврата денег в банковскую систему не наблюдалось с 2015 года. Главная причина тенденции — высокие ставки по вкладам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Объем наличных денег в обращении в России в январе—июне 2024 года сократился на 570,3 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе статистики Центробанка. Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет: больше было только в первой половине 2015 года — тогда объем наличных снизился на 1,2 трлн руб. Переток денег из наличной в безналичную форму с тех пор наблюдался трижды, самый заметный был немногим больше 300 млрд руб. (в январе—июне 2019 года).

Гораздо чаще в России происходил прирост наличности на руках у населения: например, за 2020 год на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн руб., а во второй половине 2022 года — на 2,3 трлн руб.

Как сделаны расчеты На 1 июня 2024 года объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков составлял 17,76 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ о денежной базе в широком определении. За январь—май показатель сократился на 559,8 млрд руб. Этой статистики за июнь еще нет, но динамику наличности можно оценить по данным регулятора о состоянии ликвидности в банковском секторе. Из них следует, что с 1 по 30 июня объем наличных на руках у населения уменьшился еще на 10,5 млрд руб.

Почему объем наличных падает

Главный экономист «Т-Инвестиций» (ранее «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец называет два фактора, которые способствовали возврату наличных денег в банки.

«Первое — это компонента, зависящая от структурных и поведенческих особенностей. И в пандемию, и в начале 2022 года мы видели резкий отток средств населения в наличность, которые так до конца и не компенсировались. Мы ждали, когда этот навес наличности стерилизуется, и вот, кажется, первый год, когда мы это выражено видим. Возможно, этот эффект наблюдается сейчас. А второе — это реакция на высокие процентные ставки. Рост ключевой ставки не обязательно стимулирует именно отток из наличности в депозиты, но, похоже, такой период начался. Это наметилось с третьего квартала 2023 года», — отмечает эксперт.

Объем наличных денег в обращении начал уменьшаться в сентябре 2023-го — это произошло впервые за полтора года, писал РБК. С тех пор процесс изъятия, а не эмиссии наличных денег наблюдался каждый месяц, за исключением января и апреля, следует из данных ЦБ.

Основная причина этого процесса — повышение процентных ставок, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Мы видим огромный приток средств населения на депозиты — больше 10 трлн руб. за последний год, почти по 0,7 трлн руб. на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в систему. Тенденция наметилась прошлой осенью, когда ставки по депозитам превысили 12–13%, сокращение наличных в обращении с этого момента наблюдалось практически перманентно».

Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику во второй половине прошлого года: с июля по декабрь ключевая ставка поднялась с 7,5 до 16% годовых. Потом ЦБ взял паузу, но давал сигналы рынку, что показатель может быть пересмотрен вверх, а высокие ставки в России могут сохраняться достаточно долго. К третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 16,9% — это рекордный уровень с марта 2022 года, следует из данных Банка России.

Как долго будет продолжаться возврат наличных в банки

Опрошенные РБК эксперты указывают, что доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме — 16,1%.

«В целом это очень необычно. Тренд на устойчивый рост объема наличности сохранялся на протяжении последних где-то десяти лет с поправкой на какие-то изменения в активности расчетов. Что касается доли наличных в денежной массе, то это еще более необычно — так резко она еще не падала», — отмечает Донец.

Она допускает, что при дальнейшем росте ставок по вкладам тенденция на сокращение доли наличности может «сохраниться на третий квартал или даже до конца года».

«Но снижение доли наличности не обязательно означает сокращение номинального объема наличных в обращении», — замечает эксперт.

«Большого потенциала снижения объема наличных в обращении нет. Их доля в денежной массе и так низкая, а какой-то объем наличности все равно останется в экономическом обороте. Но еще какой-то остаточный след этой тенденции будет сохраняться. Мы находимся близко к финалу этого процесса, но какие-то инерционные движения еще могут присутствовать», — рассуждает Сусин.

В динамике наличных денег в обращении есть очень сильно выраженная сезонность, замечает главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. По его прогнозу, сокращение объема наличности продолжится до поздней осени, затем в конце года траектория изменится в преддверии сезонного повышенного спроса перед новогодними праздниками, а потом «все вернется на обычную траекторию». «Объем наличных в экономике будет расти, но меньшими темпами, чем номинальный ВВП, соответственно, их объем по отношению к ВВП будет сокращаться. Этому будет также способствовать охлаждение потребительского спроса и замедление темпов роста оборотов розничной торговли», — говорит эксперт.

Повлияет ли приток денег в банки на политику ЦБ

Возможную реакцию ЦБ на эту тенденцию эксперты оценивают по-разному.

Банк России точно будет наблюдать за ней, убежден Сусин: «Наличные — наиболее ликвидная форма денег, сокращение объема наличности в обращении и их переток на депозиты означает снижение скорости обращения денег, а это — дезинфляционный фактор, это позитивный момент для замедления инфляции. ЦБ смотрит на ситуацию комплексно, поэтому будет учитывать и этот фактор, он может несколько смягчить позицию регулятора на ближайшем заседании по ставке ЦБ». Донец соглашается, что тенденция сокращения наличных в обращении может быть сигналом для Банка России, что «трансмиссия в денежно-кредитной политике на стороне сбережений работает хорошо».

«Динамика наличных денег в обращении учитывается при определении Банком России параметров операций по управлению банковской ликвидностью, но это скорее технический момент, направленный на обеспечение сохранения краткосрочных процентных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки», — считает Кузьмин.