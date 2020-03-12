«Траст» и «Открытие» отвергли претензии Минца на $1 млрд в суде в Лондоне

Банки «Траст» и «Открытие» заявили Высокому суду Лондона, что кампания, в организации которой их обвиняет Борис Минц, является «набором несвязанных событий». Сам Минц считает, что потерял из-за нее до $950 млн

Борис Минц (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банки «Траст» и «Открытие», требующие в Высоком суде Лондона $700 млн от семьи основателя O1 Group Бориса Минца, попросили суд не учитывать его встречные претензии. РБК ознакомился с их заявлением, его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с ходом разбирательства.

Спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца — с другой длится с прошлого лета, когда банки подали иск к бизнесмену и его сыновьям в лондонский Высокий суд. Предполагаемое мошенничество ответчиков, в котором их обвиняют истцы, связано с покупкой банками «Открытие» и «Рост» облигаций «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб. летом 2017 года, незадолго до санации «Открытия» («Рост» входил в группу Бинбанка, оба банка также отправились на оздоровление, а затем их проблемные активы были переданы «Трасту», который теперь занимается возвратом активов бывших собственников санированных кредитных организаций). Деньги, вырученные от продажи необеспеченных бондов банкам, структуры Минца перенаправили на погашение кредитов перед «Открытием» и «Ростом», которые выдавались под залог активов, говорится в материалах суда. Как считают истцы, в результате сделки «Открытие» получило неликвидные облигации с погашением в 2032 году и утратило залоги — акции компаний группы O1. По иску в Лондоне заморожены активы семьи Минца в пределах $570 млн под их личное обязательство.

Встречные претензии Борис Минц, а также его сыновья Дмитрий, Александр и Игорь представили суду в декабре. Борис Минц заявил, что не был предметно вовлечен в сделку, которая стала основой разбирательства. Но после ее совершения против его семьи и бизнеса была развернута кампания с целью нанести ущерб, а ее участниками были первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, экс-зампред Василий Поздышев, руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов. Из-за их действий, как утверждает Минц, он потерял, по консервативной оценке, от $650 млн до $950 млн, утверждается в документах.