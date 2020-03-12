«Траст» и «Открытие» отвергли претензии Минца на $1 млрд в суде в Лондоне

Борис Минц и его семья уехали из России в 2018 году вскоре после начала проверки сделок с облигациями «О1 Груп Финанс» правоохранительными органами. МВД в 2019 году возбудило дело о растрате 34 млрд руб. только против бывшего предправления «Открытия» Евгения Данкевича, который организовывал сделку со стороны банка (уехал из России в сентябре 2017 года, заочно арестован). В 2020 году фигурантами дела стали Борис, Дмитрий и Александр Минцы. Они тоже под заочным арестом.
Борис Минц в показаниях на лондонском процессе указывал, что не знал о том, что Данкевич мог действовать в нарушение обязательств перед банком. Мотивом для участия Данкевича в сделке и нарушения своих обязанностей была выплата бонуса на $1,5 млн, которая состоялась в день выпуска облигаций «О1 Груп Финанс», указали «Траст» и «Открытие». Адвокат Данкевича Кирилл Бельский сказал РБК, что его подзащитный «никаких незаконных вознаграждений за управленческие решения никогда не получал». Бонусы в банке получали многие топ-менеджеры, в том числе действующие сотрудники банка, сказал источник в окружении Данкевича.
Борис Минц указывал, что топ-менеджеры ЦБ были настроены против него из-за того, что осенью 2015 года на встрече с его сотрудниками он критиковал работу регулятора. Бывший глава ВТБ24 и предправления «Открытия» Михаил Задорнов якобы испытывал к нему личную неприязнь после неудачных переговоров о слиянии негосударственного пенсионного фонда «Будущее» (входил в O1 Group) и пенсионного фонда ВТБ, работу которого курировал Задорнов. В итоге после получения контроля над «Открытием» и Бинбанком сотрудники ЦБ и Задорнов получили возможность «атаковать» O1, говорилось в заявлении Бориса Минца.
Бизнесмен привел в качестве примера несколько сделок, среди которых — отказ банка «Открытие» выплачивать 7 млрд руб. O1 Group по обязательствам Today Investments, которые банк гарантировал, и отказ Промсвязьбанка, санированного Центральным банком, возвращать НПФ «Будущее» депозиты на 13,3 млрд руб., размещенные за счет пенсионных накоплений клиентов НПФ. Среди других обвинений было и вмешательство в коммерческую деятельность (речь идет о несостоявшейся продаже O1 Properties китайским инвесторам).
Развернутая против семьи бизнесмена кампания, как он считает, привела к тому, что O1 Group не смогла расплатиться по кредитам, взятым у Московского кредитного банка (МКБ), что привело к взысканию залогов — акций ФГ «Будущее» и O1 Properties (МКБ переуступил права требования Riverstretch Trading & Investment Limited, которая и провела взыскание). Капитал O1 Group сократился практически до нуля. «Размер этих потерь будет предметом экспертной оценки, но консервативная оценка составляет от $650 млн до $950 млн», — говорилось во встречных претензиях Минца к «Открытию» и «Трасту».
Какие возражения у «Траста» и «Открытия»
В заявлении «Траста» и «Открытия» в Высокий суд говорится, что предполагаемая кампания против O1 Group и семьи Минцев представляет собой «яркий набор несвязанных предполагаемых событий», на который навесили ярлык «преступного сговора». Банки отвергли утверждение о проведении такой кампании и заявили, что ответчики не смогли доказать, что действия или намерения отдельных лиц имеют отношение к истцам: соответственно, даже если кампания имела место, истцы не несут за нее ответственность.
Банки отрицают, что указанные Борисом Минцем руководители «Траста», «Открытия» и ЦБ участвовали в кампании. Не доказана и неправомерность их действий, и то, что они действовали в ущерб семье Минцев, сказано в документе. Как утверждают банки, ответчики не предоставили суду подробностей критики, которую Борис Минц, предположительно, высказал в адрес руководства ЦБ, и не привели объяснения, почему между критикой и стартом кампании есть такая значительная задержка. «Траст» и «Открытие» подтвердили, что ВТБ и O1 Group вели переговоры о потенциальном слиянии принадлежащих им НПФ ВТБ и «Будущее». «Сделка была отменена <...> после due diligence, выявившего, что активы ФГ «Будущее» переоценены примерно на $1,5 млрд», — говорится в заявлении. Банки отвергают и личную неприязнь к Минцу со стороны Задорнова.
Истцы также указали на сомнения в подлинности гарантии Today Investments: они сослались на процесс в Арбитражном суде Москвы, где структуре O1 Group Rencentlo не удалось добиться от «Открытия» исполнения обязательств на 7 млрд руб. Судебная экспертиза установила, что гарантия, выданная в пользу O1 Group, была подписана задним числом. Истцы также не усмотрели нанесения ущерба группе О1 и в отказе Промсвязьбанка, находившегося под контролем ЦБ, возвращать НПФ «Будущее» депозиты. «Ущерб в теории могли понести только клиенты фонда», — считают они. «Траст» и «Открытие» указали, что не признают, что вменяемое им поведение привело к каким-либо убыткам для Бориса Минца или же ущербу его репутации.
В пресс-службах «Траста» и «Открытия» отказались от комментариев. «Мы придерживаемся заявлений, сделанных в судебном процессе, и ждем возможности представить суду доказательства», — сказал РБК представитель Бориса Минца.