Цена акций подорожавшей в 75 раз компании «третьего эшелона» упала на 40%

Цена акций подорожавшей в 75 раз компании «третьего эшелона» упала на 40%

Капитализация «Объединенных кредитных систем» после снятия ограничений опустилась с 1,3 трлн до 789 млрд руб. В феврале регулятор приостановил торги бумагами компании из-за подъема в 75 раз

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Акции «Объединенных кредитных систем» (ОКС) во вторник, 12 марта, после снятия введенных ранее ограничений на торги ими подешевели на 40%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:27 мск неликвидные ценные бумаги компании торговались по 33,29 тыс. руб. С начала торгов на бирже было заключено восемь сделок на сумму 332,9 тыс. руб.

В результате капитализация компании упала с 1,3 трлн до 789 млрд руб. Тем не менее по этому показателю ОКС остается выше ВТБ и «Яндекса».

12 марта Московская биржа сняла ограничения на торги акциями ОКС, наложенные в конце февраля на режим основных торгов с расчетами через два дня. Поводом для временных санкций стало резкое подорожание ценных бумаг компании: с 6 по 25 февраля они подскочили в 75 раз. Банк России счел такой рост аномальным и заявил о намерении разобраться в факторах, которые могли повлиять на такое стремительное ценообразование актива.