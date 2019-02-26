Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС

Московская биржа наложила ограничения на торги ценными бумагами компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС), которые за февраль подорожали в 75 раз. Это следует из сообщения биржи.
Ограничения касаются режима основных торгов с расчетами через два дня. В остальных режимах — РЕПО, в режиме переговорных сделок — торги проводятся без ограничений, уточнила торговая площадка.
«О снятии ограничения по коду расчетов в режиме основных торгов Т + («стакан Т+2») будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
В НПФ «Благосостояние» рассказали РБК, что накануне, 25 февраля, направляли в Мосбиржу письмо с просьбой ограничить торги бумагами ОКС. Также РБК направил запросы в Центробанк и в Мосбиржу.