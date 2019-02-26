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Финансы ,  
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Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС
За февраль акции «Объединенных кредитных систем», принадлежащих НПФ «Благосостояние», подорожали в 75 раз. Фирма обогнала «Сургутнефтегаз» и «Яндекс» и вошла в топ-10 самых дорогих компаний России
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Московская биржа наложила ограничения на торги ценными бумагами компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС), которые за февраль подорожали в 75 раз. Это следует из сообщения биржи.

Ограничения касаются режима основных торгов с расчетами через два дня. В остальных режимах — РЕПО, в режиме переговорных сделок — торги проводятся без ограничений, уточнила торговая площадка.

«О снятии ограничения по коду расчетов в режиме основных торгов Т + («стакан Т+2») будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В НПФ «Благосостояние» рассказали РБК, что накануне, 25 февраля, направляли в Мосбиржу письмо с просьбой ограничить торги бумагами ОКС. Также РБК направил запросы в Центробанк и в Мосбиржу.

Финансы
ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз

В понедельник Центробанк обратил внимание на взлет котировок ОКС на бирже и объявил, что намерен расследовать причины, которые повлияли на такое стремительное ценообразование актива «в целях обеспечения справедливости рыночной цены». Капитализация ОКС в результате скачка выросла на 39,88%, до 1,23 трлн руб., что позволило ей войти в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади АЛРОСА, «Северсталь», «Яндекс», НЛМК и «Сургутнефтегаз».

Инвестиционные аналитики подчеркивали, что такой рост котировок имеет нерыночный характер. По мнению партнера компании «НАФКО» Павла Иккерта, есть две возможные причины такого поведения акций:

  • рост связан с некорректной работой автоматических торговых систем;
  • некий круг лиц продавал и покупал бумаги, сознательно поднимая цену.

Как следует из данных биржи, котировки ОКС начали стремительно расти 7 февраля, когда акции подорожали с 740 до 1 тыс. руб. После этого каждый день ценные бумаги компании прибавляли в среднем 30%.

Авторы: Анна Трунина, Павел Казарновский
Теги: Московская биржа, торги акциями
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ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз
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