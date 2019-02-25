ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,43 0,04 EUR Бирж. 74,31 0,22 Brent 65,91 -1,88% USD Нал. 65,88 65,04 EUR Нал. 74,78 73,87 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1356 0,0026 BTC/USD Бирж. 3 881,80 50,40 IMOEX 2 492,44 0,15% RTSI 1 200,11 0,14% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Coca-Cola $52 (+14,69%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Coca-Cola $52 (+14,69%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
Посл главного экономиста ЕБРР впервые займет женщина Экономика, 17:32 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 17:30 Трамп ответил выступившему на церемонии вручения «Оскаров» Спайку Ли Общество, 17:29 Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн Политика, 17:25 ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз Финансы, 17:22 Все сложно: токен S4FE подорожал в 11 раз за две недели Крипто, 17:16 Новый президент «Зенита» Медведев вызвал Дзюбу на челлендж по пенальти Общество, 17:10 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 17:03 Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии Политика, 17:02 СК назвал условие для избежания ответственности владельца «Тараса Бульбы» Бизнес, 16:58 Назарбаев определил состав нового правительства Казахстана Политика, 16:45 Комиссия кабмина одобрила индексацию пенсий сверх прожиточного минимума Общество, 16:37 Уоррен, у нас проблемы. Убыток компании Баффета достиг $25,4 млрд Quote, 16:36 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 16:36
Финансы ,  
0 
ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз
ЦБ назвал аномальным взлет котировок «Объединенных кредитных систем», принадлежащих НПФ «Благосостояние». За февраль компания подорожала в 75 раз до 1,3 трлн руб. В Банке России установят факторы, повлиявшие на цену бумаг

Капитализация компании Объединенные кредитные системы (ОКС) в понедельник, 25 февраля, выросла на 39,88%, до 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. ОКС вошла в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади «АЛРОСА», «Северсталь» и «Яндекс».

Взлет котировок ОКС начался 7 февраля, когда ее бумаги подорожали с 740 руб. до 1000 руб. (рост на 35%). С этого дня бумаги ОКС дорожают каждый рабочий день на 30 и более процентов в день, но рост никогда не достигает 40%. Эта планка связана с регламентом Мосбиржи — выставить предложение для бумаг, не входящих в котировальные списки биржи, выше 40% от стоимости невозможно.

Число сделок с акциями ОКС ежедневно колеблется от 30 до 40, в них участвует несколько десятков бумаг (ни разу не превысил 85 штук в день). В итоге 25 февраля цена одной акции превысила 55 тыс. руб., с этим связан и максимальный объем торгов в рублевом эквиваленте — 2,8 млн руб.

«В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ.

Финансы
Победа над «фондиками»: почему каждый второй НПФ ушел с рынка

«Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены», — подчеркнул регулятор.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, рост котировок ОКС имеет нерыночный характер.

«Ее абсолютно нельзя сравнить с компаниями, которые по капитализации теперь близки. С точки зрения рыночной статистики нет какого-то предложения бумаг, поэтому рост выглядит совершенно необоснованным, очень похоже, что участники сделок преследуют свои интересы», — отмечает Бахтин.

Необоснованный всплеск

ОКС почти полностью принадлежит НПФ «Благосостояние», который управляет пенсионными резервами сотрудников РЖД. По данным из отчетности ОКС за 2017 год, всего 1,97% находятся у миноритариев, остальное контролируют НПФ и его управляющие компании («Тринфико», «Трансфингруп», «Капиталъ» и «Лидер»), еще 3,656% вложены в ЗПИФ «РВМ Капитал» (связан с УК «Благосостояния»). Этот паевый фонд 23 января проводил оценку акций ОКС и установил, что их рыночная стоимость составляет 786 руб. за одну бумагу.

Эмиссия акций ОКС составляет 23,7 млн единиц, но в обороте всего 182 бумаги, сказали РБК в НПФ «Благосостояние». В НПФ предполагают, что для разгона стоимости бумаг ОКС используются «технические средства для трейдинга — торговые роботы», которые могут формировать торговую активность.

Бумаги ОКС не могут стоить больше 1000 руб., считают в фонде. «Стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда в результате этого необоснованного всплеска цены не изменилась», — отмечают в НПФ. «Благостояние» обратился в Московскую биржу в связи с ситуацией, а также готовит обращение в Банк России. «Эти вопросы находятся в введении регулятора»​, — сказали РБК в пресс-службе Московской биржи.

«Благосостояние» в конце года завершил акционирование, в результате которого 50%​ минус одна акция фонда досталась Газпромбанку, структура Россельхозбанка — «РСХБ Управление активами» — получила 19,5%, а РЖД сохранила свою долю в размере 25% плюс одна акция.

Автор: Павел Казарновский
Материалы по теме
«Известия» узнали о возможности выплат пенсий из НПФ по старым условиям
Общество
В совет директоров НПФ «Будущее» вошли выходцы из фонда Сбербанка
Финансы
Как НПФ «Будущее» не смог отсудить ₽12,6 млрд пенсионных накоплений
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter