ЦБ расследует причины взлета акций компании «третьего эшелона» в 75 раз

ЦБ назвал аномальным взлет котировок «Объединенных кредитных систем», принадлежащих НПФ «Благосостояние». За февраль компания подорожала в 75 раз до 1,3 трлн руб. В Банке России установят факторы, повлиявшие на цену бумаг

Капитализация компании Объединенные кредитные системы (ОКС) в понедельник, 25 февраля, выросла на 39,88%, до 1,3 трлн руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. ОКС вошла в топ-10 самых дорогих российских компаний, оставив позади «АЛРОСА», «Северсталь» и «Яндекс».

Взлет котировок ОКС начался 7 февраля, когда ее бумаги подорожали с 740 руб. до 1000 руб. (рост на 35%). С этого дня бумаги ОКС дорожают каждый рабочий день на 30 и более процентов в день, но рост никогда не достигает 40%. Эта планка связана с регламентом Мосбиржи — выставить предложение для бумаг, не входящих в котировальные списки биржи, выше 40% от стоимости невозможно.

Число сделок с акциями ОКС ежедневно колеблется от 30 до 40, в них участвует несколько десятков бумаг (ни разу не превысил 85 штук в день). В итоге 25 февраля цена одной акции превысила 55 тыс. руб., с этим связан и максимальный объем торгов в рублевом эквиваленте — 2,8 млн руб.

«В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ.