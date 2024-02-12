 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Казахстанский Freedom Finance сообщил о росте числа российских клиентов

Число клиентов Freedom Finance из России выросло до 53,5 тыс. на фоне санкций
Число клиентов казахстанского Freedom Holding из России выросло на фоне ограничений для инвесторов. Их доля составляет 12%, а количество — 53,5 тыс. человек
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На 31 декабря 2023 года число россиян-клиентов казахстанского брокера Freedom Holding достигло 53,5 тыс. человек, что составляет 12% от всех клиентов компании, следует из отчетности финансового холдинга.

В компании признают, что российский рынок остается одним из ключевых и введение санкций, затрудняющих работу с клиентами из России, может оказать существенное влияние на доходы холдинга. Freedom Holding подчеркивает, что получает доходы от российских клиентов, которые не находятся под санкциями.

По состоянию на конец 2023 года клиентами Freedom Holding были более 53,5 тыс. розничных инвесторов из России, указано в отчете компании. По состоянию на 30 сентября 2023 года их число составляло 50,1 тыс. человек (доля также 12% от общего числа), а по состоянию на конец июня прошлого года — порядка 45 тыс. (11%), следует из ранее опубликованных отчетностей холдинга.

Кроме того, компания косвенно обслуживает российских клиентов через филиал FST Belize (Freedom Securities Trading), говорится в ее отчете. FST Belize не входит в Freedom Holding, но на 100% принадлежит его главе — Тимуру Турлову.

В отчете Freedom Holding указано, что российский рынок розничных брокерских услуг является одним из ключевых для его бизнеса. «Исторически сложилось так, что большая часть нашего торгового объема поступает от частных лиц и организаций в России», — указано в отчете. Несмотря на то, что Freedom Holding продал все свои российские дочерние компании, он «продолжает получать комиссионные доходы от торговой деятельности, осуществляемой российскими лицами», которые не находятся под санкциями, говорится в документе. Доходы поступают напрямую через клиентские счета в нероссийских дочерних компаниях Freeedom Finance и косвенно через счета, которые россияне имеют в FST Belize, уточняется в отчете.

CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана
Бизнес
Фото:freedomfinance.eu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Первым по значимости Freedom Holding в отчете называет рынок Казахстана. На 31 декабря число розничных клиентов холдинга из этой страны составляло более 179 тыс., это примерно 39% от общего числа клиентов, говорится в отчете.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Всего за девять месяцев 2023 года (апрель—декабрь) чистая прибыль Freedom Holding составила $279,5 млн против $148,7 млн за тот же отчетный период 2022 года, следует из отчета компании.

В Freedom Holding указывают на риски введения ограничений в отношении клиентов из России, что может оказать существенное влияние на доходы холдинга. «Существует риск того, что новые международные санкции и новые контрсанкционные меры могут ограничить возможности наших российских клиентов с брокерскими счетами вести торговую деятельность через нероссийские счета или в отношении нероссийские ценных бумаг, или нашу способность содействовать любой торговле через наши нероссийские дочерние компании или косвенно через FST Belize. Если деятельность российских владельцев зарубежных торговых счетов будет ограничена, это может оказать существенное негативное влияние на наши доходы», — указано в отчете Freedom Holding.

Акции Freedom Holding упали после выхода расследования аналитиков из США
Инвестиции
Фото:Из личного архива / РБК

В документе Freedom Finance указывает на рост своих обязательств перед санкционными клиентами. По состоянию на 31 марта 2023 года совокупные обязательства холдинга перед клиентами, попавшими под санкции, составляли $17,8 млн (0,92% от всех обязательств перед клиентами), а к 31 декабря их объем вырос до $96,6 млн США (4,3% от все обязательств перед клиентами), следует из отчета.

«Сумма увеличения таких обязательств с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года была отнесена на счет институционального клиента, материнская компания которого, брокерская фирма, обеспечивала доступ инвесторов к международным фондовым рынкам и попала под санкции OFAC 2 ноября 2023 года», — объясняется в отчете. Сейчас холдинг предпринимает действия «для выявления, блокирования и/или замораживания учетной записи, на которую распространились санкции, затрагивающие этого институционального клиента, и оценивают потенциальные последствия таких санкций для бизнеса с этой организацией», указано в документе.

2 ноября были введены американские санкции в отношении СПБ Биржи, которая специализировалась на торгах иностранными активами. После этого российские инвесторы практически лишились возможности инвестировать в иностранные ценные бумаги в локальной инфраструктуре. На сегодняшний день только несколько российских брокеров и управляющих компаний предлагают инструменты для инвестирования в зарубежные рынки, централизованной инфраструктуры для этого нет. Но российские инвесторы все еще могут открыть брокерские счета у ряда зарубежных брокеров, кроме Freeedom Finance с россиянами продолжает работать американский Interactive Brokers (но компания ввела ряд существенных ограничений для граждан России).

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции Акции иностранные инвестиции
Материалы по теме
ЦБ сообщил о нехватке денег иностранцев для обмена активов инвесторов
Финансы
Инвесторы оценили убытки от остановки торгов на бирже в феврале 2022 года
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Новый финский президент исключил связи с Москвой из-за конфликта с Киевом Политика, 16:24
СВР узнала о планах G7 сделать Столтенберга «смотрящим» за Зеленским Политика, 16:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
Аналитики назвали важный уровнь сопротивления для биткоина Крипто, 16:18
ФХР осудила отказ юниорской сборной от призов после проигрыша белорусам Спорт, 16:18
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 16:10
Прокуратура начала проверку сообщений о столкновении в Шереметьево Общество, 16:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Амстердаму запретили поставку запчастей к F-35 Израилю из-за атак на Газу Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:53
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов пресс-секретаря Meta Политика, 15:49
Владелец Aviasales «приземлился» в России Технологии и медиа, 15:43
Казахстанский Freedom Finance сообщил о росте числа российских клиентов Финансы, 15:43
Жилье комфорт-класса с отделкой в Москве подорожало за год на четверть Недвижимость, 15:42
Как халвинг биткоина повлияет на его цену. Главное из отчета Grayscale Крипто, 15:39