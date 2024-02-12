Казахстанский Freedom Finance сообщил о росте числа российских клиентов

Число клиентов казахстанского Freedom Holding из России выросло на фоне ограничений для инвесторов. Их доля составляет 12%, а количество — 53,5 тыс. человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На 31 декабря 2023 года число россиян-клиентов казахстанского брокера Freedom Holding достигло 53,5 тыс. человек, что составляет 12% от всех клиентов компании, следует из отчетности финансового холдинга.

В компании признают, что российский рынок остается одним из ключевых и введение санкций, затрудняющих работу с клиентами из России, может оказать существенное влияние на доходы холдинга. Freedom Holding подчеркивает, что получает доходы от российских клиентов, которые не находятся под санкциями.

По состоянию на конец 2023 года клиентами Freedom Holding были более 53,5 тыс. розничных инвесторов из России, указано в отчете компании. По состоянию на 30 сентября 2023 года их число составляло 50,1 тыс. человек (доля также 12% от общего числа), а по состоянию на конец июня прошлого года — порядка 45 тыс. (11%), следует из ранее опубликованных отчетностей холдинга.

Кроме того, компания косвенно обслуживает российских клиентов через филиал FST Belize (Freedom Securities Trading), говорится в ее отчете. FST Belize не входит в Freedom Holding, но на 100% принадлежит его главе — Тимуру Турлову.

В отчете Freedom Holding указано, что российский рынок розничных брокерских услуг является одним из ключевых для его бизнеса. «Исторически сложилось так, что большая часть нашего торгового объема поступает от частных лиц и организаций в России», — указано в отчете. Несмотря на то, что Freedom Holding продал все свои российские дочерние компании, он «продолжает получать комиссионные доходы от торговой деятельности, осуществляемой российскими лицами», которые не находятся под санкциями, говорится в документе. Доходы поступают напрямую через клиентские счета в нероссийских дочерних компаниях Freeedom Finance и косвенно через счета, которые россияне имеют в FST Belize, уточняется в отчете.

Первым по значимости Freedom Holding в отчете называет рынок Казахстана. На 31 декабря число розничных клиентов холдинга из этой страны составляло более 179 тыс., это примерно 39% от общего числа клиентов, говорится в отчете.

Всего за девять месяцев 2023 года (апрель—декабрь) чистая прибыль Freedom Holding составила $279,5 млн против $148,7 млн за тот же отчетный период 2022 года, следует из отчета компании.

В Freedom Holding указывают на риски введения ограничений в отношении клиентов из России, что может оказать существенное влияние на доходы холдинга. «Существует риск того, что новые международные санкции и новые контрсанкционные меры могут ограничить возможности наших российских клиентов с брокерскими счетами вести торговую деятельность через нероссийские счета или в отношении нероссийские ценных бумаг, или нашу способность содействовать любой торговле через наши нероссийские дочерние компании или косвенно через FST Belize. Если деятельность российских владельцев зарубежных торговых счетов будет ограничена, это может оказать существенное негативное влияние на наши доходы», — указано в отчете Freedom Holding.

В документе Freedom Finance указывает на рост своих обязательств перед санкционными клиентами. По состоянию на 31 марта 2023 года совокупные обязательства холдинга перед клиентами, попавшими под санкции, составляли $17,8 млн (0,92% от всех обязательств перед клиентами), а к 31 декабря их объем вырос до $96,6 млн США (4,3% от все обязательств перед клиентами), следует из отчета.

«Сумма увеличения таких обязательств с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года была отнесена на счет институционального клиента, материнская компания которого, брокерская фирма, обеспечивала доступ инвесторов к международным фондовым рынкам и попала под санкции OFAC 2 ноября 2023 года», — объясняется в отчете. Сейчас холдинг предпринимает действия «для выявления, блокирования и/или замораживания учетной записи, на которую распространились санкции, затрагивающие этого институционального клиента, и оценивают потенциальные последствия таких санкций для бизнеса с этой организацией», указано в документе.

2 ноября были введены американские санкции в отношении СПБ Биржи, которая специализировалась на торгах иностранными активами. После этого российские инвесторы практически лишились возможности инвестировать в иностранные ценные бумаги в локальной инфраструктуре. На сегодняшний день только несколько российских брокеров и управляющих компаний предлагают инструменты для инвестирования в зарубежные рынки, централизованной инфраструктуры для этого нет. Но российские инвесторы все еще могут открыть брокерские счета у ряда зарубежных брокеров, кроме Freeedom Finance с россиянами продолжает работать американский Interactive Brokers (но компания ввела ряд существенных ограничений для граждан России).