Первое дело по новому закону об угрозах коллекторов завели в Башкирии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Башкирии завели первое в российской практике уголовное дело по новой статье УК о грубых нарушениях в общении коллекторов с гражданами. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

«В январе текущего года возбуждено первое уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он также назвал появление новой статьи (172.4 УК) «достаточно значимым» итогом работы по легализации работы коллекторов и других сборщиков долгов. Директор ФССП отметил, что «теперь сотрудникам органов внутренних дел не надо искать по Уголовному кодексу, под какую статью подходят деяния, совершенные представителями коллекторских организаций».

Закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозу его применения со стороны коллекторов был подписан президентом России Владимиром Путиным 10 июля 2023 года. Тогда УК дополнился ст. 172.4, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В ч. 1 этой статьи прописано, что лицо, которое действует от имени организации-кредитора или в ее интересах, может быть наказано в случае применения к должнику насилия или угроз. Под это определение подпадают: угроза применения насилия, угроза уничтожить или повредить имущество, угроза распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, распространение таких сведений.

Части 2 и 3 статьи устанавливают наказание за те же преступления, но если они совершены группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества, а также в крупном размере (ч. 2) или группой, в особо крупном размере или с применением опасного для жизни и здоровья насилия (ч. 3).