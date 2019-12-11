Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

Также, по словам главы Росфинмониторинга, за три года число юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз — с 1,5 млн до 120 тыс., а объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.

«Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», — заявил он, добавив, что ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб.

По словам Чиханчина, в результате работы Росфинмониторинга, ЦБ, налоговой и таможенной служб число зарегистрированных юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз за последние три года — с 1,5 млн до 125 тыс. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4 трлн до 900 млрд руб.

«В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств», — продолжил глава Росфинмониторинга. За девять месяцев текущего года объем подобных операций снизился на 52%.