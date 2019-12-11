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Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд
Также, по словам главы Росфинмониторинга, за три года число юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз — с 1,5 млн до 120 тыс., а объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.

«Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», — заявил он, добавив, что ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб. 

По словам Чиханчина, в результате работы Росфинмониторинга, ЦБ, налоговой и таможенной служб число зарегистрированных юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз за последние три года — с 1,5 млн до 125 тыс. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4 трлн до 900 млрд руб.

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«В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств», — продолжил глава Росфинмониторинга. За девять месяцев текущего года объем подобных операций снизился на 52%.

Банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб., заявил Чиханчин. «К сожалению, необходимо отметить, что на подобные действия поступают и жалобы от организаций, порядка 200 в этом году поступило», — отметил он. Однако вопросы были сняты благодаря механизму «вывода из черного списка банков», созданного совместно с ЦБ и межведомственной комиссией. По словам главы Росфинмониторинга, «в 60% случаев решения банками были приняты правильно»: часть отказников в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных мер.

В середине октября Росфинмониторинг сообщил, что Россия по итогам проверки международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы. В организации при этом посоветовали российским властям усилить борьбу со схемами отмывания денег, особенно за рубежом.

Авторы: Юлия Кошкина, Наталия Анисимова
Теги: Росфинмониторинг, отмывание денег, теневые операции
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